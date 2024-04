Τοπικά Νέα

Λάρισα: Διευθυντής ζητούσε από μαθητές να μαρτυρήσουν συμμαθητή τους με αντάλλαγμα... σβήσιμο απουσιών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πράξη του διευθυντή είχε σαν αποτέλεσμα να αντιδράσουν οι εκπαιδευτικοί αλλά και μαθητές

-

Αίσθηση και διαμαρτυρίες έχει προκαλέσει η ενέργεια διευθυντή σχολείου στη Λάρισα ο οποίος με τα λεγόμενά του και μάλιστα από μεγαφώνου προσπάθησε να φέρει στο προσκήνιο πρακτικές που είχαν καταδικαστεί από την ελληνική κοινωνία.

Πιο συγκεκριμένα, ο εν λόγω διευθυντής καλούσε μαθητές του σχολείου να μαρτυρήσουν συμμαθητή τους που έσπασε ένα τζάμι τάζοντας σε όποιον γίνει προδότης σβήσιμο 7 απουσιών.

Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αντιδράσουν εκπαιδευτικοί αλλά και μαθητές που τόνισαν ότι η προδοσία – ρουφιανιά δεν έχει καμία θέση στο δημόσιο σχολείο και ότι πρακτικές τύπου «αγαπούλα την κουκούλα» δεν γίνονται δεκτές.

Πηγή: onlarissa.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Εμπρησμός αυτοκινήτων στους Αμπελόκηπους (εικόνες)

Απάντηση ΥΠΕΞ στην Τουρκία: Δημιουργία εντυπώσεων για ένα περιβαλλοντικό ζήτημα

Μπέος: Συνελήφθη ο δήμαρχος Βόλου μετά από καταγγελία δημοτικού συμβούλου