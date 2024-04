Υγεία - Περιβάλλον

Ρόδος - Μυελός των οστών: Συμβατοί δότες αρνήθηκαν την προσφορά

Το μήνυμα για την άρνηση συμβατών δοτών να παρέχουν τελικά μυελό των οστών.

Η Ρόδος της προσφοράς και της αλληλεγγύης δίνει εμπράκτως το «παρών» κάθε φορά που παρίσταται ανάγκη και με κάθε τρόπο και πολλές φορές με τη βοήθεια των δραστήριων συλλόγων και των εθελοντών έχει επιδείξει θαυμαστά αποτελέσματα.

Πολλά παιδιά αλλά και ενήλικες και όχι μόνο, έχουν κερδίσει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή, χάρις στα αντανακλαστικά των συμπολιτών τους που σπεύδουν να συνδράμουν με όποιον τρόπο τους ζητηθεί.

Ειδικά στα τελευταία χρόνια η αλληλεγγύη έχει αναδειχθεί ως ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ροδιακής κοινωνίας, που στην περίοδο της αποξένωσης φροντίζει πάντα να δείχνει το ανθρώπινο πρόσωπό της και να απλώνει δίχτυ προστασίας, να δίνει ελπίδα και να βάζει τον συνάνθρωπο σε πρώτη προτεραιότητα.

Ωστόσο, σε κάθε κανόνα υπάρχει πάντα και η εξαίρεση. Η πρόεδρος του Δωδεκανησιακού Συλλόγου «ΡΟΔΑΥΓΗ» για τα παιδιά που χρήζουν μεταμόσχευσης μυελού των οστών κ. Κατερίνα Παπαχατζή, απευθύνει έκκληση σε όλους τους πολίτες που γίνονται δότες μυελού των οστών και καταγράφονται τα στοιχεία τους στη βάση δεδομένων, αν δεν έχουν πάρει απόφαση να βοηθήσουν και να υποστηρίξουν μέχρι τέλους τη διαδικασία, να μην ανταποκρίνονται στις εκκλήσεις που γίνονται κατά καιρούς.

Η ίδια, έκανε χθες γνωστό ότι η ΡΟΔΑΥΓΗ έχει στηριχθεί από εκατοντάδες Δωδεκανήσιους και έχει δημιουργηθεί μια τεράστια βάση δεδομένων, από την οποία μάλιστα βρέθηκαν συμβατοί δότες και σώθηκαν ζωές παιδιών που έχρηζαν μεταμόσχευσης μυελού των οστών.

Παρόλα αυτά, όπως η ίδια δήλωσε χθες στη «Δημοκρατική» εμφανώς απογοητευμένη, ενημέρωσε τον κ. Στέλιο Γραφάκο, τ. αναπληρωτή καθηγητή Παιδιατρικής Αιματολογίας, επιστημονικό διευθυντή του Κέντρου Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών του Συλλόγου «ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ», ότι ενώ βρέθηκαν στη βάση της ΡΟΔΑΥΓΗΣ τρεις συμβατοί δότες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν παιδιά των οποίων η ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, δεν δέχθηκαν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία.

«Είναι αδιανόητο, να έχουμε στη ΡΟΔΑΥΓΗ ανθρώπους που βρέθηκαν συμβατοί και αρνήθηκαν να βοηθήσουν παιδιά και να τους δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή. Όπως ενημερώθηκα από τον κ. Γραφάκο, τρεις Δωδεκανήσιοι που βρίσκονται στη βάση δεδομένων του Συλλόγου μας κλήθηκαν να δώσουν μυελό των οστών και να σώσουν ζωές παιδιών και είπαν όχι. Και κάπως έτσι, οι γονείς των παιδιών αυτών που περιμένουν καθημερινά εναγωνίως το ευχάριστο νέο για την εύρεση δότη, βρέθηκαν από τον παράδεισο στην κόλαση. Ξέρετε τι είναι να μετράς τα λεπτά καθημερινά μέχρι να πάρεις θετική απάντηση για την εύρεση δότη, για να μπορέσει το παιδί σου να έχει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή και τελικά ο δότης να αρνείται να βοηθήσει; Τι άνθρωποι είναι αυτοί, πώς κοιμούνται τα βράδια γνωρίζοντας ότι είναι πιθανόν εξαιτίας τους ένα παιδί να μην καταφέρει να ζήσει αν δεν βρεθεί άλλος δότης;», λέει η κ. Κ. Παπαχατζή, σημειώνοντας ότι η ίδια ντρέπεται για λογαριασμό τους και καλεί όσους έχουν δεύτερες σκέψεις για τη διαδικασία να μην γίνονται δότες και να μη χαρίζουν ψεύτικες ελπίδες στους γονείς και στα παιδιά.

«Λυπάμαι, αλλά προσωπικά δεν μπορώ να κατανοήσω πώς γίνεται ένας εθελοντής να έχει δεύτερες σκέψεις όταν μπορεί να σώσει τη ζωή ενός παιδιού; Δεν θέλω καν να πιστέψω ότι υπάρχουν άνθρωποι που ανταποκρίνονται στις εκκλήσεις μας και σπεύδουν να γίνουν εθελοντές, μόνο για το θεαθήναι και τις φωτογραφίες, γιατί να ξέρετε αν κάτι τέτοιο όντως συμβαίνει αποτελεί ντροπή και ντρέπομαι για λογαριασμό τους. Θέλω να απευθύνω έκκληση να έρχονται να γίνουν δότες μυελού των οστών μόνον όσοι πραγματικά θέλουν να βοηθήσουν. Υπάρχουν παιδιά των οποίων η ζωή κινδυνεύει και η μόνη τους ελπίδα είναι οι δότες. Οι γονείς έχουν τον πόνο και την αγωνία τους, το τελευταίο που χρειάζονται είναι ψεύτικες ελπίδες», λέει η κ. Κατερίνα Παπαχατζή πρόεδρος του Δωδεκανησιακού Συλλόγου «ΡΟΔΑΥΓΗ».

Είναι σημαντικό να σημειωθεί πως μέχρι στιγμής, μέσω της βάσης δεδομένων της ΡΟΔΑΥΓΗΣ έχουν γίνει 17 επιτυχημένες μεταμοσχεύσεις μυελού των οστών σε παιδιά.

Η βάση δεδομένων της ΡΟΔΑΥΓΗΣ έχει 14.000 εθελοντές δότες μυελού των οστών από όλα τα Δωδεκάνησα και χάρις σε 17 συμπατριώτες μας 17 παιδιά, έχουν μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.

«Είμαι υπερήφανη για τη δουλειά που κάνουμε στη ΡΟΔΑΥΓΗ και για την ανταπόκριση των Δωδεκανήσιων συμπατριωτών μας σε κάθε έκκληση για παιδί που βρίσκεται σε ανάγκη. Θα μπορούσαν αυτά τα 17 παιδιά να είναι 20 σήμερα που μιλάμε, αλλά δυστυχώς, βρέθηκαν τρεις που αρνήθηκαν να βοηθήσουν. Αυτό που αναρωτιέμαι, είναι πώς οι τρεις αυτοί άνθρωποι κοιμούνται τα βράδια γνωρίζοντας ότι η ζωή ενός παιδιού κινδυνεύει και ενώ θα μπορούσαν να βοηθήσουν, τους γύρισαν την πλάτη. Είναι συνειδητή επιλογή μου η δημοσιοποίηση της άρνησης των τριών συμπατριωτών μας να βοηθήσουν, διότι η ΡΟΔΑΥΓΗ δημιουργήθηκε για να σώζει ζωές, να δίνει ξανά χαμόγελο και ελπίδα στα παιδιά που έχουν ανάγκη και που δίνουν αγώνα για να ξεπεράσουν τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν. Ο κάθε μικρός ήρωας δίνει τον αγώνα του και εμείς οφείλουμε να είμαστε συμπαραστάτες και να βοηθάμε όσο μπορούμε. Οσοι δεν θέλουν να βοηθήσουν αυτά τα παιδιά, ας μην δηλώνουν εθελοντές γιατί δίνουν ψεύτικες ελπίδες στα παιδιά και στις οικογένειές τους», λέει συγκινημένη στη «δημοκρατική» η κ. Κατερίνα Παπαχατζή.

Πηγή: dimokratiki.gr

