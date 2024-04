Κόσμος

Γάζα: Νεκροί τρεις γιοι του ηγέτη της Χαμάς από ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Εκτός από τους τρεις γιους σκοτώθηκαν και τέσσερα εγγόνια του ηγέτης της Χαμάς, Ισμαήλ Χανιγιά, κατά τη διάρκεια επίσκεψής τους σε συγγενείς στην βόρεια Γάζα.

Ο ηγέτης της Χαμάς τόνισε πως ο θάνατος τριών γιων του και εγγονιών του σε βομβαρδισμό του Ισραήλ δεν πρόκειται να κάμψει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, ότι δεν θα αλλάξει τη στάση του ούτε τις θέσεις του στις συνομιλίες για να κλειστεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, όπου οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί συνεχίζονται, έξι και πλέον μήνες αφότου ξέσπασε ο πόλεμος.

Χθες Τετάρτη, η Χαμάς ανακοίνωσε πως σκοτώθηκαν τρεις γιοι και τέσσερα εγγόνια του Ισμαήλ Χανίγια σε αεροπορικό πλήγμα στον καταυλισμό προσφύγων Σάτι, στην πόλη της Γάζας (βόρεια), όπου επισκέπτονταν συγγενείς, την πρώτη ημέρα του εορτασμού του Έιντ αλ Φιτρ, της ολοκλήρωσης του ιερού μήνα του ραμαζανιού.

«Ευχαριστώ τον Θεό για την τιμή που μας έκανε να γίνουν μάρτυρες οι τρεις γιοι μου και ορισμένα από τα εγγόνια μου», δήλωσε ο κ. Χανίγια, ο οποίος έχει την έδρα του στη Ντόχα, στο τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Τζαζίρα του Κατάρ. «Ο εχθρός έβαλε στο στόχαστρο όχημα στο οποίο επέβαιναν».

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε πως εξαπέλυσε αεροπορική επιδρομή εναντίον των τριών γιων του κ. Χανίγια, που περιέγραψε ως μέλη του στρατιωτικού βραχίονα «της τρομοκρατικής οργάνωσης Χαμάς».

Η εξέλιξη καταγράφτηκε την ώρα που οι μεσολαβητές, το Κατάρ, η Αίγυπτος και οι ΗΠΑ, περιμένουν την απάντηση του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στην πρόταση που του υπέβαλαν για να κηρυχθεί συμφωνία κατάπαυσης του πυρός, που θα συνοδευτεί από την ανταλλαγή ομήρων που κρατούνται στη Γάζα με παλαιστίνιους φυλακισμένους.

«Ο εχθρός νομίζω πως μπορεί να σπάει τη βούληση του λαού μας και να να ωθήσει τους ηγέτες να κάνουν παραχωρήσεις (...) Μπορεί να ονειρεύεται! Το αίμα που χύθηκε θα μας κάνει ακόμα πιο ανυποχώρητους», είπε ο κ. Χανίγια. «Οι διεκδικήσεις μας είναι ξεκάθαρες και δεν θα τις εγκαταλείψουμε. Αν ο εχθρός πιστεύει πως βάζοντας στο στόχαστρο του γιους μας στην κορύφωση των διαπραγματεύσεων, και προτού η Χαμάς δώσει την απάντησή της, θα ωθήσει το κίνημα να αλλάξει θέση, απατάται», πρόσθεσε.

Ο Ισμαήλ Χανίγια, που εξελέγη πρόεδρος του πολιτικού γραφείου της Χαμάς του 2017, ζει μεταξύ του Κατάρ και της Τουρκίας.

Ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν του εξέφρασε χθες τα συλλυπητήριά του, όπως και ο πρόεδρος του Ιράν Εμπραχίμ Ραϊσί και ο δεύτερος τη τάξει της λιβανικής Χεζμπολά, ο Ναΐμ Κάσεμ, που επικοινώνησαν μαζί του, σύμφωνα με το κίνημά του.

«Επίθεση» του Ιράν στο Ισραήλ;

Την ίδια ώρα, το Ιράν «απειλεί να εξαπολύσει μεγάλη επίθεση εναντίον του Ισραήλ», είπε ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν στην Ουάσιγκτον, λίγη ώρα αφού έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου παιδιών και εγγονιών του Ισμαήλ Χανίγια, και επίσης αφού ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάς Αλί Χαμενεΐ, διεμήνυσε πως το Ισραήλ θα «τιμωρηθεί» για την πολύνεκρη επίθεση στο ιρανικό προξενείο στη Δαμασκό την 1η Απριλίου.

Ένδειξη της αυξανόμενης έντασης: η γερμανική αεροπορική εταιρία Lufthansa ανακοίνωσε χθες την αναστολή των πτήσεών της προς και από την Τεχεράνη, πιθανόν ως και σήμερα, εξαιτίας «της τρέχουσας κατάστασης στη Μέση Ανατολή».

«Όπως έχω πει στον πρωθυπουργό (του Ισραήλ Μπενιαμίν) Νετανιάχου, η δέσμευσή μας υπέρ της ασφάλειας του Ισραήλ μπροστά στις απειλές αυτές του Ιράν και των συμμάχων του, είναι αλύγιστη», συνέχισε. «Επαναλαμβάνω: αλύγιστη. Θα κάνουμε το παν εντός των δυνάμεών μας για να προστατεύσουμε την ασφάλεια του Ισραήλ», επέμεινε, καλώντας παράλληλα τη Χαμάς, σύμμαχο της Τεχεράνης, να «προχωρήσει», να αποδεχθεί την προσφορά για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Η πρόταση προβλέπει κατάπαυση του πυρός για έξι εβδομάδες, την απελευθέρωση 42 ισραηλινών ομήρων και σε αντάλλαγμα 800 ως 900 Παλαιστινίων που βρίσκονται σε ισραηλινές φυλακές, την είσοδο 400 ως 500 φορτηγών με τρόφιμα στον θύλακο κάθε ημέρα και την επιστροφή στα σπίτια τους κατοίκων της βόρειας Γάζας που αναγκάστηκαν να τα εγκαταλείψουν εξαιτίας του πολέμου, σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στη Χαμάς.

Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα επανέλαβε την τελευταία εβδομάδα τους όρους που θέτει για να κλειστεί συμφωνία: οριστική κατάπαυση του πυρός, αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από όλη τη Λωρίδα της Γάζας, μεγάλη αύξησης της βοήθειας που προσφέρεται στον άμαχο πληθυσμό, που απειλείται από λιμό, σε όλο τον θύλακο και «σοβαρή» συμφωνία ανταλλαγής ομήρων με παλαιστίνιους φυλακισμένους.

Παρά τις εκκλήσεις να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός, οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί συνεχίζονται και σήμερα το πρωί αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν πως επικεντρώνονται στο νότιο τμήμα του θυλάκου.

Ο πόλεμος ξέσπασε την 7η Οκτωβρίου, όταν ο στρατιωτικός βραχίονας της Χαμάς εξαπέλυσε με ορμητήριο τη Λωρίδα της Γάζας έφοδο άνευ προηγουμένου σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.170 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με απολογισμό του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένο σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Πάνω από 250 άνθρωποι απήχθησαν κατά την επίθεση της Χαμάς, από τους οποίους 129 βρίσκονται ακόμη στον παλαιστινιακό θύλακα — ωστόσο τουλάχιστον 34 από αυτούς πιστεύεται πως έχουν σκοτωθεί, πάντα σύμφωνα με ισραηλινές πηγές.

Σε αντίποινα, η ισραηλινή πολιτικοστρατιωτική ηγεσία ορκίστηκε να «αφανίσει» το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, το οποίο χαρακτηρίζει, όπως και οι ΗΠΑ και η ΕΕ, «τρομοκρατική» οργάνωση, και στη στρατιωτική επιχείρηση που διεξάγει έχουν χάσει τη ζωή τους ως τώρα τουλάχιστον 33.482 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Έιντ «γεμάτο θλίψη»

Στον παλαιστινιακό θύλακο που έχει υποστεί τεράστια καταστροφή, ανάμεσα στα συντρίμμια, σε σκηνές ή μέσα στα σπίτια τους —όσοι έχουν ακόμη—, πολλοί Παλαιστίνιοι προσευχήθηκαν, έχοντας κοντά τους μικρά γλυκίσματα που κατάφεραν αρκετοί να φτιάξουν παρά τις φοβερές ελλείψεις, γιορτάζοντας το Έιντ αλ Φιτρ.

Υπό πίεση από πολλές πρωτεύουσες για να επιτρέψει να εισέλθει περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στη μικροσκοπική περιοχή υπό απόλυτη πολιορκία, το Ισραήλ διαβεβαιώνει πως αυξήθηκαν τα φορτηγά που εισέρχονται.

«Τον τελευταίο μήνα, ο ημερήσιος μέσος όρος ήταν 213, πριν από αυτόν 170», είπε χθες ο υπουργός Άμυνας Γιοάβ Γκάλαντ. Πρόσθεσε πως στόχος είναι να αυξηθούν περαιτέρω, φθάνοντας κατά μέσο όρο περί τα 500 την ημέρα, μέσω Αιγύπτου, του ισραηλινού λιμένα Ασντότ και μέσω του ανοίγματος νέων χερσαίων διελεύσεων.

Η διέλευση του Έρετς πάντως παραμένει ακόμη κλειστή.

Για τον Άχμεντ Κίστα, πατέρα τεσσάρων παιδιών, που πήρε την οικογένειά του και πήγε να βρει καταφύγιο στη Ράφα, στο νότιο άκρο του θυλάκου, τα μέτρα που ανακοινώνουν οι αρχές του Ισραήλ δεν άλλαξαν τίποτα ως τώρα. «Δεν είχαμε ζήσει ποτέ Έιντ όπως αυτό, γεμάτο θλίψη, φόβο, καταστροφή κι αφανισμό», είπε στο Γαλλικό Πρακτορεία.

Στην Πλατεία των Τζαμιών στην Ιερουσαλήμ, τον τρίτο ιερότερο τόπο του ισλάμ, οι πιστοί είχαν στον νου τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, όπως η Ραουάν Αμπντ, 32χρονη νοσοκόμα, για την οποία αυτό «είναι το πιο θλιμμένο Έιντ που βιώσαμε ποτέ».

