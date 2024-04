Κόσμος

Σύμφωνο Μετανάστευσης: Τα μέτρα που προβλέπονται

Τι προβλέπει το νέο Σύμφωνο που ψηφίστηκε στο Ευρωκοινοβούλιο.

«Πέρασε» από την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το σύμφωνο για το άσυλο και τη μετανάστευση, που αναθεωρεί εν μέρει το «Δουβλίνο» καθώς η χώρα αίτησης ασύλου παραμένει η χώρα εισόδου.

«Μετά από σχεδόν μια δεκαετία αδιεξόδου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ της υιοθέτησης του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο – την πλήρη αναθεώρηση της νομοθεσίας της ΕΕ για τη μετανάστευση. Η Ευρώπη θα διαχειριστεί τη μετανάστευση με ομαλό τρόπο και με τους δικούς μας όρους» ανέφερε ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς.

Το λεγόμενο Νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, ένα περίπλοκο σύνολο πέντε ξεχωριστών αλλά αλληλένδετων νομοθετημάτων, χρειάζεται το τελικό πράσινο φως από τα κράτη μέλη, το οποίο αναμένεται στα τέλη του μήνα.

« ΔΙΑΛΟΓΗ »: συγκέντρωση στοιχείων για το προφίλ του αιτούμενου άσυλο - -αποτυπώματα – βιομετρικά – έλεγχος υγείας

EURODAC: Μεγάλης κλίμακας database όπου θα κρατούνται όλα τα βιομετρικά . Θα δίνουν αποτυπώματα και τα παιδιά από 6 ετών ( τώρα ήταν από 14)

ΚΕΝΤΡΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ: Όσοι θεωρούνται επικίνδυνοι για την ασφάλεια, όσοι δίνουν παραπλανητικές πληροφορίες , όσοι προέρχονται από Μαρόκο, Πακιστάν και Ινδία που έχουν χαμηλά ποσοστά «αναγνώρισης» των ατόμων , δεν θα μπαίνουν στη χώρα αλλά θα κρατούνται σε κέντρα στα σύνορα.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ : Οι χώρες που δεν έχουν πρόβλημα ροών έχουν τρεις επιλογές. Η’ να πάρουν έναν αριθμό αιτούντων άσυλο, να πληρώσουν 20.000 ευρώ για κάθε πρόσφυγα που αρνούνται να παραλάβουν ή να δώσουν χρήματα για να γίνονται επιχειρήσεις στα ευρωπαϊκά σύνορα.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΣΗΣ: Εφόσον προκύψουν έκτακτες ανάγκες όπως ήταν η μεταναστευτική κρίση του 2015 ή ο covid το κάθε κράτος μέλος μπορεί να εφαρμόσει αυστηρότερα μέτρα όπως παράταση κράτησης ή παράταση των διαδικασιών .

Για ιστορική απόφαση έκανε λόγο η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα, ενώ την απόφαση χαιρέτισαν και η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν και ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς. Δεν έλειψαν βέβαια οι αντιδράσεις αφόυ μέλη Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων που αντιτίθενται στο σύμφωνο εισέβαλαν στο ευρωκοινοβούλιο την ώρα της ψηφοφορίας, φωνάζοντας συνθήματα και πετώντας σαϊτες.