Ευρωεκλογές - ΝΔ: O Γιώργος Αυτιάς ανακοινώθηκε επισήμως ως υποψήφιος ευρωβουλευτής

Πότε αναμένεται η ανακοίνωση ολόκληρου του ευρωψηφοδελτίου του κόμματος

Στις ευρωπαϊκές εκλογές της 9ης Ιουνίου ο δημοσιογράφος Γιώργος Αυτιάς θα είναι υποψήφιος με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας, αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΝΔ.

Υπενθυμίζεται ότι ολόκληρο το ευρωψηφοδέλτιο του κόμματος αναμένεται να ανακοινωθεί την ερχόμενη Δευτέρα.

