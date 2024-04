Κοινωνία

Μαθητές συνελήφθησαν με ναρκωτικά στην είσοδο σχολείου (εικόνες)

Ναρκωτικά, μαχαίρια και σουγιάδες βρέθηκαν στην κατοχή των μαθητών, ο ένας εκ των οποίων ήταν ανήλικος.

Δύο μαθητές, ο ένας εκ των οποίων είναι ανήλικος συνελήφθησαν την Τετάρτη έξω από σχολείο στην Αθήνα, καθώς μετά από έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή τους ναρκωτικά.

Τα δύο παιδιά έφεραν ποσότητα κάνναβης, σε αυτοσχέδιες συσκευασίες, ενώ στα σπίτια τους βρέθηκαν μαχαίρια και σουγιάδες.

Εκτός από τα παιδιά, συνελήφθη και η μητέρα του ανήλικου, κατηγορούμενη για παραμέληση.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό οι ειδικές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας, που στοχεύουν στην εξάλειψη της εγκληματικότητας και της παραβατικότητας των ανηλίκων και στην ενίσχυση του αισθήματος ασφαλείας των ίδιων και των γονέων τους.

Στο πλαίσιο αυτό, σε επιχειρησιακή δράση της Υποδιεύθυνσης Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν μεσημβρινές ώρες χθες, Τετάρτη 10 Απριλίου 2024, πλησίον σχολικού συγκροτήματος σε περιοχή της Αθήνας, 2 μαθητές (εκ των οποίων ο ένας ανήλικος), στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν ποσότητες κάνναβης.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και περί όπλων, ενώ απογευματινές ώρες εντοπίστηκε και συνελήφθη και μια 47χρονη, μητέρα του ανηλίκου κατηγορούμενου, για παραμέληση εποπτείας.

Ειδικότερα, κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών, εντοπίστηκαν οι 2 μαθητές που μόλις είχαν εξέλθει από την κεντρική είσοδο του σχολικού συγκροτήματος, και σε σωματικό έλεγχο βρέθηκαν -10- αυτοσχέδιες συσκευασίες που περιείχαν συνολικά -14,1- γραμμάρια κάνναβης.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των 2 συλληφθέντων, βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν -6- σουγιάδες και -2- μαχαίρια.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

