Βίλνιους - Μητσοτάκης: Η Ελλάδα μπορεί να γίνει ενεργειακή πύλη εισόδου στον νότο για τον βορρά

Τι είπε ο Πρωθυπουργός πριν από την έναρξη της Συνόδου Κορυφής των Τριών Θαλασσών.

Στο Βίλνιους βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγες ώρες μετά από την συνέντευξη του στον ΑΝΤ1, προκειμένου να πάρει μέρος στην Σύνοδο Κορυφής της Πρωτοβουλίας των Τριών Θαλασσών.

Στη συγκεκριμένη Σύνοδο συμμετέχουν ηγέτες από 13 κράτη μέλη της ΕΕ που βρίσκονται μεταξύ της Βαλτικής Θάλασσας,της Αδριατικής και της Μαύρης Θάλασσας (μεταξύ τους η Πολωνία, η Δημοκρατία της Τσεχίας και η Ρουμανία). Εκτός του Έλληνα πρωθυπουργού, στη λιθουανική πρωτεύουσα βρίσκεται και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Προσερχόμενος στη σύνοδο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο σημαντικό ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακή πύλη, στις μεταφορές και στα logistics στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, με πρωταγωνιστή το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης που παίζει κυρίαρχο ρόλο και στην ενεργειακή στήριξη των υπόλοιπων βαλκανικών χωρών.

Η δήλωση του Πρωθυπουργού:

"Η Ελλάδα, όπως γνωρίζετε, έγινε επίσημο μέλος της Πρωτοβουλίας Τριών Θαλασσών πέρυσι. Είναι η πρώτη ευκαιρία να εκπροσωπήσω τη χώρα μου σε αυτή τη σημαντική συνάντηση, η οποία λαμβάνει χώρα σε μια περίοδο μεγάλων γεωπολιτικών αναταραχών στην Ευρώπη.

Η Ελλάδα μπορεί να συνεισφέρει σε σημαντικό βαθμό στην Πρωτοβουλία Τριών Θαλασσών, ανοίγοντας τη νότια οδό συνδεσιμότητας, είτε αυτό αφορά στη σιδηροδρομική και οδική συνδεσιμότητα είτε αφορά στην ενέργεια, καθώς μπορούμε να γίνουμε το φυσικό σημείο εισόδου για την ενέργεια -είτε πρόκειται για φυσικό αέριο είτε για ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές- από το νότο στον βορρά.

Και, αν σκεφτεί κανείς με όρους πραγματικής γεωγραφίας, το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι πλέον μέλος της Πρωτοβουλίας Τριών Θαλασσών θα δικαιολογούσε ακόμα και τη μετονομασία της Πρωτοβουλίας Τριών Θαλασσών σε Πρωτοβουλία Τεσσάρων Θαλασσών, καθώς ανοίγει τον νότιο διάδρομο προς το Αιγαίο Πέλαγος.

Προσβλέπω ιδιαίτερα, λοιπόν, στις ενδιαφέρουσες συζητήσεις που θα έχουμε στη σημερινή συνάντηση. Σας ευχαριστώ".

