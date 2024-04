Κακοκαιρία “Daniel”: Δημιουργήθηκε νησίδα από τα μπάζα στον Παγασητικό

Κοινωνία

Τι πρέπει να γίνει σύμφωνα με καθηγητές και επιστήμονες έτσι ώστε να υπάρχει έλεγχος στην περιοχή μετά από τις επιπτώσεις που είχε η κακοκαιρία “Daniel”.

Φερτά υλικά από τον θεσσαλικό κάμπο που επλήγη από τις κακοκαιρίες Daniel και Elias έχουν δημιούργησαν νησίδα στον Παγασητικό, ενώ όπως υπολογίζουν καθηγητές σε μελέτη, «φεύγουν» 700.000 κυβικά μέτρα νερού ημερησίως, από την λίμνη Κάρλα, και καταλήγουν στον θεσσαλικό κόλπο.

Σε ημερίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, παρουσία Δημήτρη Κουρέτα, συζητήθηκαν οι επιπτώσεις από τα πλημμυρικά φαινόμενα του «Daniel» όσο και από τη συνεχή εισροή υδάτων από τη λίμνη Κάρλα, όπως αναφέρει η εφημερίδα «Ελευθερία». Οι επιστήμονες επισημαίνουν την ανάγκη διαρκούς περιβαλλοντικής παρακολούθησης των αγροτοβιομηχανικών αποβλήτων.

Στο πλαίσιο των εργασιών της ημερίδας, καθηγητές του Τμήματος Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος της Γεωπονικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με εισηγήσεις σημείωσαν την ανάγκη επιστημονικής επιτήρησης των επιπτώσεων στον Παγασητικό Κόλπο, καθώς από την ένταση των φαινομένων από τις πρώτες ώρες δέχθηκε απόβλητα (αγροτικά, βιομηχανικά κλπ), όπως αναφέρει το thenewspaper.gr.

Ο καθηγητής, Κωνσταντίνος Σκόρδας, μιλώντας για το «Χημικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα των πλημμυρικών φαινομένων «Daniel» και «Elias» στα επιφανειακά Ιζήματα του Παγασητικού κόλπου» σημείωσε την ανησυχία του για την «εισβολή της Κάρλας», άλλων πρότεινε τη δημιουργία φραγμάτων ανάσχεσης των φερτών υλικών και επισήμανε την ανάγκη της περιβαλλοντικής παρακολούθησης του Παγασητικού Κόλπου.

Από την πλευρά του, ο καθηγητής, Ν. Νεοφύτου εισηγούμενος το θέμα «Οι επιπτώσεις των πλημμυρικών φαινομένων στην ποιότητα των υδάτων του Παγασητικού κόλπου» τόνισε πως μέχρι σήμερα «το θαλάσσιο οικοσύστημα έχει τεράστιες αντοχές» και πως προχθές, από τις μετρήσεις προκύπτει ότι «δεν υπάρχουν σημαντικές επιβαρυντικές επιπτώσεις» στον Παγασητικό, επισήμανε παράλληλα την ανάγκη εξεύρεσης συνολικής λύσης.

«Η Κάρλα αποτελεί φλέγον ζήτημα για τον Παγασητικό» τόνισε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να δοθεί συνολική λύση, σε Κάρλα και Παγασητικό με ενιαία αντιμετώπιση του προβλήματος, αφού κανείς δεν αποκλείει πλέον την επανάληψη έντονων καιρικών φαινομένων στο μέλλον.

