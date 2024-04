Κόσμος

Σβετλάνα Τσιχανόφσκαγια στον ΑΝΤ1: Ήττα του δημοκρατικού κόσμου αν χάσει η Ουκρανία

Η ηγέτιδα της λευκορωσικής αντιπολίτευσης βρίσκεται στην Ελλάδα και μίλησε στον ΑΝΤ1 και την Ελένη Βαρβιτσιώτη.

Η ηγέτιδα της λευκορωσικής αντιπολίτευσης, Σβετλάνα Τσιχανόφσκαγια είναι μια φέρελπις πολτικός που ζει εξόριστη στην Λιθουανία, απο τη στιγμή που ο Λουκασένκο πέτυχε την επενεκλογή του στην προεδρία της Λευκορωσίας, για έκτη φορά !

Μάλιστα στις τελευταίες εκλογές του 2020, όλοι ήταν σίγουροι ότι θα έπαιρνε εκείνη τα ηνία της χώρας.

Η 40χρονη βρίσκεται στην Ελλάδα και μίλησε στον ΑΝΤ1 και την Ελένη Βαρβιτσιώτη, για τον κίνδυνο που ελλοχεύει, μία πιθανή επικράτηση του Πούτιν στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Τι θα σήμαινε μία ήττα της Ουκρανίας για την Ευρώπη;

«Θα είναι μία ήττα του δημοκρατικού κόσμου.»

Φοβάστε ότι μπορεί να ξεκινήσει ένας τρίτος παγκόσμιος πόλεμος και ανησυχείτε για τους πυρηνικούς πυραύλους που βρίσκονται στην Λευκορωσία αυτή την στιγμή;

«Σας είπα ήδη ότι ένας μεγάλος πόλεμος μπορεί να ξαναγίνει. Είναι, δύσκολο ακόμη και να το προφέρεις αυτό, σε περίπτωση που, δεν σταματήσουμε τους δικτάτορες τότε οι δικτάτορες θα νιώσουν την αδυναμία και την αναποφασιστικότητα του δημοκρατικού κόσμου.

Αλλά νομίζω ότι ο κύριος σκοπός της τοποθέτησης πυρηνικών όπλων στη Λευκορωσία είναι, φυσικά, να φοβίσει τις γειτονικές χώρες και τους Λευκορώσους. Αλλά είναι, επίσης, ένας τρόπος υποταγής της Λευκορωσίας, γιατί με αυτό, ο Πούτιν θέλει να εδραιώσει την παρουσία της Ρωσίας στη χώρα μας για πολλά χρόνια στο μέλλον.»

Μπορείτε να μας εξηγήσετε πώς είναι η κατάσταση στη Λευκορωσία αυτή τη στιγμή, οικονομικά και πολιτικά;

«Θα αποκαλούσα την κατάσταση στη Λευκορωσία τραγική, και επειδή αντιμετωπίζουμε πολύ βαθιά ανθρωπιστική και πολιτική κρίση, από το 2020, όταν ο Λουκασένκο έχασε αλλά κατέλαβε την εξουσία με (..)τη βοήθεια του Πούτιν, εξαπέλυσε τον πιο βάναυσο τρόμο στην επικράτειά μας που συνεχίζεται μέχρι τώρα. Έτσι καθημερινά στη χώρα μας κρατούνται 15-20 άτομα για την αντικαθεστωτική θέση και για την φιλοουκρανική θέση(…)Και οι άνθρωποι στις φυλακές βασανίζονται.»

Η Σβετλάνα Τσιχανόφσκαγια είχε συμμετάσχει στις εθνικές εκλογές του 2020 ως de facto αρχηγός της αντιπολίτευσης, αφότου ο σύζυγός της, Σεργκέι Τσιχανόφσκι, που αρχικά προσπάθησε να ηγηθεί του κόμματος, συνελήφθη και καταδικάστηκε σε κάθειρξη 18 χρόνων, ποινή την οποία ακόμη εκτίει στις φυλακές της Λευκορωσίας.

Πόσο ανησυχείτε για τον σύζυγό σας;