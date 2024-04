Αθλητικά

Κλαμπ Μπριζ-ΠΑΟΚ: Στην Τούμπα περνάει η πρόκριση για τους Θεσσαλονικείς (εικόνες)

Ο ΠΑΟΚ δέχτηκε ένα γκολ στην αρχή του αγώνα με τη Μπριζ, έχασε, αλλά ο Κοτάρσκι με σωτήριες επεμβάσεις μεταξύ των οποίων και απόκρουση σε πέναλτι του Τιάγκο τον κράτησε όρθιο ενόψει της ρεβάνς πρόκρισης στην καυτή Τούμπα.

Ακέραιες ελπίδες για πρόκριση στην ημιτελική φάση του UEFA Europa Conference League διατήρησε ο ΠΑΟΚ, παρά την ήττα του με 1-0 από την Κλαμπ Μπριζ στο «Γιαν Μπρεϊντέλ Στάντιον», στο πρώτο ματς ανάμεσα στις δυο ομάδες. Σημαντικότατο μερίδιο σε αυτό φέρει ο Ντομινίκ Κοτάρσκι που απέκρουσε το πέναλτι του Ιγκόρ Τιάγκο στο 78ο ενώ πραγματοποίησε κι άλλες καίριες επεμβάσεις. Ο Κροάτης τερματοφύλακας νικήθηκε μόνο από το πλασέ του Ούγκο Φέτλεσεν στο 6ο μόλις λεπτό, με τους Θεσσαλονικείς να μη βρίσκουν λύσεις μπροστά.

Οι «ασπρόμαυροι», πάντως, απείλησαν πρώτοι, μόλις στο 2ο λεπτό, αλλά η κεφαλιά του Μπουάνα Άλι Σαμάτα μετά το φάουλ του Τάισον δε βρήκε στόχο. Ωστόσο, με τη συμπλήρωση έξι λεπτών, οι Βέλγοι άνοιξαν το σκορ. Μια έξοχη ομαδική προσπάθεια, κατέληξε στην πάσα του Φεράν Ζουτγκλά προς τον Φέτλεσεν που με πλασέ από το ύψος του πέναλτι έκανε το 1-0. Θέλοντας να εκμεταλλευτούν το momentum, οι γηπεδούχοι πίεσαν και στο 10’ για χιλιοστά ο Ιγκόρ Τιάγκο δεν πρόλαβε να κάνει την προβολή προ κενής εστίας.

Το υπόλοιπο του πρώτου μέρους ήταν ένα ρεσιτάλ λαθών και φάουλ από τις δυο ομάδες που δεν μπόρεσαν να φτάσουν απειλητικά μπροστά στις δυο εστίες. Πιο σημαντική στιγμή ήταν το χτύπημα εκτός φάσης του – μοιραίου για την Κλαμπ Μπριζ – Τιάγκο στον Κωνσταντίνο Κουλιεράκη, με τον 22χρονο Βραζιλιάνο να συμπληρώνει κάρτες και να χάνει τον επαναληπτικό στη Θεσσαλονίκη.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, φάνηκε οι δυο ομάδες να βρίσκουν περισσότερους κενούς χώρους. Ούτε, όμως, το γύρισμα του Αντρίγια Ζίβκοβιτς ήταν το καλύτερο δυνατό στο 51’, ούτε το πλασέ με το εξωτερικό του δεξιού ποδιού του Μίχαλ Σκόρας βρήκε στόχο στο επόμενο λεπτό. Στο 57’, έπειτα από αναστάτωση στην άμυνα του ΠΑΟΚ, ο Κοτάρσκι πραγματοποίησε σωτήρια επέμβαση χαμηλά στο κοντινό πλασέ του Ζουτγκλά.

Η Κλαμπ Μπριζ ανέβασε ρυθμό, με τον Σκόρας στο 64’ να κάνει εξαιρετική ενέργεια εντός περιοχής και τον Αμπντούλ Ραχμάν Μπάμπα να διώχνει την τελευταία στιγμή πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή. Ο Νίκι Χέιεν πέρασε στο ματς τον Αντόνιο Νούσα, με τον 18χρονο εξτρέμ να δημιουργεί ρήγματα στη δεξιά πλευρά του ΠΑΟΚ. Από ένα τέτοιο, στο 76’, ο Ράφαελ Ονιεντίκα πρόλαβε να «τσιμπήσει» την μπάλα προ του Κοτάρσκι που τον ανέτρεψε.

Ο Κροάτης τερματοφύλακας, όμως, απέκρουσε με τα πόδια την εκτέλεση του Τιάγκο κρατώντας το 1-0. Ακόμη ένα θετικό στοιχείο για τον ΠΑΟΚ λίγο πριν το φινάλε, οι κίτρινες που αντίκρισαν οι Μαξίμ ντε Κάιπερ και Μπράντον Μέχελε που, επίσης, συμπλήρωσαν κάρτες. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου δε δημιούργησε κάποια κλασική ευκαιρία, ωστόσο το όνειρο για συμμετοχή στην τετράδα είναι ζωντανό.

Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη 18/4 στο γήπεδο της Τούμπας (22:00). Υπενθυμίζεται πως όποια από τις δυο ομάδες πάρει την πρόκριση, θα αντιμετωπίσει στα ημιτελικά το νικητή του ζευγαριού Βικτόρια Πλζεν – Φιορεντίνα που αναδείχθηκαν ισόπαλες δίχως τέρματα νωρίτερα στην Τσεχία.

Διαιτητής: Ντάνιελ Ζίμπερτ (Γερμανία)

Κίτρινες: Τιάγκο, Ντε Κάιπερ, Μέχελε, Σκόρας – Σαμάτα, Τόμας.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ (Νίκι Χέιεν): Γιάκερς, Σπίλερς (55’ Ορντόνεζ), Μέχελε, Ντε Κάιπερ, Σαμπέ, Ονιεντίκα, Φάνακεν, Φέτλεσεν (73’ Μπαλάντα), Σκόρας, Τιάγκο, Ζουτγκλά (73’ Νούσα).

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Κοτάρσκι, Βιεϊρίνια (81’ Ότο), Κεντζιόρα, Κουλιεράκης, Μπάμπα, Μεϊτέ, Οζντόεφ (72’ Σβαμπ), Τάισον, Κωνσταντέλιας (62’ Ντεσπόντοφ), Α. Ζίβκοβιτς, Σαμάτα (73’ Τόμας).

