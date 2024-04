Life

“Ενώπιος ενωπίω” – Πυξ Λαξ: Η δύσκολη αρχή, οι επιτυχίες και η… τελευταία συναυλία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εκ βαθέων εξομολόγηση από τους δύο αγαπημένους μουσικούς για την πορεία του συγκροτήματος από την πρώτη μέρα.

-

Καλεσμένοι στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, «Ενώπιος Ενωπίω», βρέθηκαν το βράδυ της Πέμπτης οι Πυξ Λαξ, οι οποίοι απάντησαν στο ερώτημα που έχει εξελιχθεί σε… υπαρξιακό φόβο, για όλους τους φανατικούς θαυμαστές τους: Μήπως θα σταματήσουν τα live; Κι αν ναι, πότε θα είναι η τελευταία συναυλία του συγκροτήματος;

Τόσο ο Μπάμπης Στόκας όσο και ο Φίλιππος Πλιάτσικας απάντησαν με αφοπλιστική ειλικρίνεια.

Φ.Π: «Τελεία δεν μπαίνει. Τελεία δεν μπήκε καν όταν σταματήσαμε το 2004 και κάναμε προσωπικές πορείες ο καθένας. Στην ουσία οι Πυξ Λαξ ήταν ενεργοί πάντα. Οι Πυξ Λαξ ξεκίνησαν σε ένα σπίτι στο Μενίδι από τους δυο μας και όσο θα είμαστε οι δυο μας… Εκτός αν ο κόσμος ο ίδιος μας δείξει ότι παιδιά…».

ΜΠ.ΣΤ: «Ο καλλιτέχνης όταν έχει την ανάγκη για τον εαυτό του… Είναι η μάχη με τον εαυτό σου όλο αυτό το κόλπο ας πούμε. Δεν υπάρχει λόγος να βάλεις τελεία όταν νιώθεις ότι έχεις κουβέντα με τον άλλον τύπο».

Ειδήσεις σήμερα:

Σημεία για rapid test δωρεάν την Παρασκευή

Νέος Κόσμος: Τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα

Το “Χαμόγελο του Παιδιού” συγκεντρώνει τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης για το Πάσχα