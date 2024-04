Αθλητικά

Κατάταξη UEFA: Η Ελλάδα στο κυνήγι της 15ης θέσης

Η νίκη του Ολυμπιακού, αναπτέρωσε τις ελπίδες για την κατάληψη της 15ης προνομιούχας θέσης, την οποία κατέχει η Δανία.

Το ελληνικό ποδόσφαιρο πήρε βαθμούς χθες μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Φενέρμπαχτσε και παρέμεινε μεν στη 17η θέση στη βαθμολογία της UEFA, αλλά πλησίασε ακόμη περισσότερο το Ισραήλ και αναπτέρωσε τις ελπίδες της για την κατάκτηση της 16ης θέσης έως το τέλος της σεζόν. Οι 0.400 βαθμοί προστέθηκαν στην ελληνική συγκομιδή, που πλέον είναι μικρότερη κατά τρεις νίκες από την 16η θέση της σχετικής κατάταξης.

Το ελληνικό ποδόσφαιρο, που «έχασε» τέσσερις θέσεις μέσα σε έναν χρόνο, ξεκίνησε την αγωνιστική περίοδο 2023/24 από το Νο 19 της κατάταξης και πλέον μπορεί να υπερκαλύψει τη διαφορά και να φθάσει το Ισραήλ, που είναι στην 16η θέση, ενώ δεν αποκλείεται, ανάλογα με την πορεία των δύο ομάδων, να διεκδικήσει ακόμη και την 15η θέση από τη Δανία, που όλες της οι ομάδες έχουν αποκλειστεί πλέον από τα κύπελλα Ευρώπης, και να είναι σε θέση να βγάλει και πάλι πέντε ομάδες στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις από τη σεζόν 2025/26.

Η κατάταξη μετά τα χθεσινά ματς

ΘΕΣΗ ΧΩΡΑ ΒΑΘΜΟΙ ΟΜΑΔΕΣ

15. Δανία 31.450 0/4

16. Ισραήλ 31.125 0/4

17. ΕΛΛΑΔΑ 29.925 2/5

18. Ουκρανία 28.000 0/5

