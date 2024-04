Πολιτική

Γιώργος Μπαλταδώρος: Έξι χρόνια από την απώλεια του Ήρωα πιλότου (βίντεο)

Σαν σήμερα έφυγε από την ζωή ο χειριστής του αεροσκάφους της Πολεμικής Αεροπορίας, εν ώρα καθήκοντος.

Σαν σήμερα, στις 12 Απριλίου 2018, ο Σμηναγός (Αντιπτέραρχος μετά θάνατον) Γεώργιος Μπαλταδώρος έχασε τη ζωή του όταν το μονοθέσιο αεροσκάφος M2000-5 της 114ΠΜ/331Μ, σε απόσταση εννέα ναυτικών μιλίων βορειοανατολικά της Νήσου Σκύρου, προσέκρουσε στη θάλασσα.

Προς τιμήν του Ήρωα πιλότου Γεώργιου Μπαλταδώρου, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, στο Μορφοβούνι Καρδίτσας, τοποθετήθηκε στις 29 Αυγούστου 2021, ένα μονοθέσιο μαχητικό αεροσκάφος Dassault Mirage F1 από το ΥΠΕΘΑ.

Το χρονικό της τραγωδίας:

Ο συναγερμός στην Πολεμική Αεροπορία σήμανε λίγο μετά το μεσημέρι της Πέμπτης 12 Απριλίου, λίγο μετά το Πάσχα. Τότε έγινε γνωστό πως είχε χαθεί το στίγμα αεροσκάφους Mirage 2000-5 που επέστρεφε στην 135 Σμηναρχία Μάχης στη Σκύρο μετά από επιχείρηση αναχαίτισης.

Το αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας επέστρεφε στη βάση του μετά από επιχείρηση αναχαίτισης τουρκικών μαχητικών. Να σημειωθεί ότι η πτώση του δεν σχετίζεται με την αναχαίτιση. Μάλιστα, η τουρκική πολεμική αεροπορία έσπευσε να διευκρινίσει ότι δεν έχουν καμία εμπλοκή στην πτώση του ελληνικού μαχητικού.

Ο πιλότος του δεύτερου μαχητικού ήταν εκείνος που ενημέρωσε ότι έχασε την επικοινωνία με το Mirage 2000-5. Το αεροσκάφος του Γιώργου Μπαλταδώρου ανήκε στη Μοίρα 331 Παντός Καιρού ΘΗΣΕΑΣ που εδρεύει στην 114 Πτέρυγα Μάχης στην Τανάγρα. Είχε μετασταθμεύσει στη μονάδα ετοιμότητας της Σκύρου την Μεγάλη Εβδομάδα ως ένα από τα αεροσκάφη επιφυλακής.

Άμεσα, στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις από όλα τα σώματα για την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Συμμετείχαν η φρεγάτα ΨΑΡΑ του Πολεμικού Ναυτικού που άλλαξε πορεία για να συμμετάσχει στις έρευνες, δυο ελικόπτερα Sikorsky, ένα Super Puma, κι ένα Chinook στο οποίο επέβαινε μία μονάδα των ΟΥΚ. Από πλευράς Λιμενικού, στις έρευνες για τον πιλότο του μαχητικού συμμετείχαν τέσσερα σκάφη και ένα ελικόπτερο.

Το Mirage 2000-5 του Γιώργου Μπαλταδώρου, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, πετούσε σε αρκετά χαμηλό ύψος, κάτω των 6000 ποδών ή δηλαδή των 2000 μέτρων, ενώ όταν προσέγγισε την 135 Σμηναρχία της Σκύρου στην περιοχή επικρατούσε νέφωση που περιόριζε την ορατότητα. Αυτό φέρεται να είναι κάτι που δυσκόλεψε την πτήση και προκάλεσε στον έμπειρο σμηναγό ένα είδος παραίσθησης (vertigo) αναφορικά με την πραγματική θέση του αεροσκάφους.

Το vertigo ή αλλιώς «χωρικός αποπροσανατολισμός» είναι, όπως τονίζουν οι ειδικοί, ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τους πιλότους και ειδικά αυτούς των μαχητικών αεροσκαφών.

Το «μαύρο» κουτί του αεροσκάφους ανασύρθηκε από βάθος 800 περίπου μέτρων με τη συνδρομή του βαθυσκάφους του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ).

Έξι χρόνια μετά, η γενέθλια γη συνεχίζει να αποδίδει τον οφειλόμενο σεβασμό στη μνήμη του σύγχρονου αυτού Ήρωα.

