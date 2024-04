Life

“Έρωτας φυγάς” - Sneak preview: Η Αλεξάνδρα μαθαίνει όλη την αλήθεια (βίντεο)

Δείτε πρώτοι σκηνές από το νέο επεισόδιο της σειράς του ΑΝΤ1, “Έρωτας φυγάς”.

Ο μεγαλύτερος έρωτας, ο «Έρωτας Φυγάς», γράφεται στον ΑΝΤ1, με νέα επεισόδια, δυνατά πάθη, σκληρές συγκρούσεις και δραματικές ανατροπές.

Sneak preview

Η Μαργέτα λέει όλη την αλήθεια στην Αλεξάνδρα:

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΠΟΨΕ ΣΤΙΣ 21:00

Η Αλεξάνδρα, δίπλα στη Μαργέτα στην Κηφισιά, ξαναβρίσκει δειλά το χαμόγελό της, πράγμα που θα ανατραπεί με μια απρόσμενη επίσκεψη που θα δεχθούν.

Ο Κοντογιάννης στήνει παγίδα στον Ιάσονα και τον ενοχοποιεί για την απαγωγή της γυναίκας του αρχηγού του Παρακράτους, ενώ μια βόμβα ετοιμάζεται να ενεργοποιηθεί...

Ο Ιάσονας θα ανακαλύψει τυχαία τη συσχέτιση του Φάνη και της νέας Διευθύντριας του νοσοκομείου…

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Σενάριο: Δημήτρης Αποστόλου

Σκηνοθεσία: Βασίλης Τσελεμέγκος, Παναγιώτης Πορτοκαλάκης

Πρωταγωνιστούν : Πέμυ Ζούνη, Σταύρος Ζαλμάς, Αντώνης Καρυστινός, Ντάνη Γιαννακοπούλου, Σταύρος Σβήγκος, Αλέκος Συσσοβίτης, Γεράσιμος Γεννατάς, Μαρία Κωνσταντάκη, Κώστας Καζανάς, Γιώργος Παπαγεωργίου, Μαριάννα Πολυχρονίδη, Αρετή Πασχάλη, Αντώνης Φραγκάκης, Άννα Αδριανού, Γιάννα Ζιάννη, Λίλη Τσεσματζόγλου, Γιώργος Σπάνιας, Χρύσα Κλούβα, Δένια Μιμερίνη, Ελευθερία Πάλλα, Μαρία Καβουκίδου, Γιολάντα Καλογεροπούλου κ.ά.

Εκτέλεση Παραγωγής: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.

H σειρά βασίζεται στο format «BITTER LANDS (BIR ZAMANLAR CUKUROVA)» ένα πρωτότυπο πρόγραμμα που δημιουργήθηκε από την TIMS & B Productions, σε παραγωγή των Τimur Savci και Burak Sagyasar, σε σενάριο του YILDIZ TUNC.

