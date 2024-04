Κόσμος

Νέα Υόρκη – 25η Μαρτίου: Η Ομογένεια γιορτάζει την Παλιγγενεσία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι Έλληνες πολιτικοί θα παραστούν στην παρέλαση που θα σημάνει την κορύφωση των εορτασμών.

-

Για την σήμερα Παρασκευή 12.04 είναι προγραμματισμένη, η έναρξη των επίσημων εκδηλώσεων της Ομογένειας στη Νέα Υόρκη, για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου και της συμπλήρωσης 103 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΑΝΤ1 στις Ηνωμένες Πολιτείες Θανάσης Τσίτσας, οι εορταστικές εκδηλώσεις πρόκειται να κορυφωθούν με την μεγάλη παρέλαση της Ομογένειας, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14.04 στην 5η Λεωφόρο στο Μανχάταν.

Στην παρέλαση μάλιστα πρόκειται να παραβρεθούν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, καθώς επίσης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτικής Συμμαχίας και αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Στέφανος Κασσελάκης.

(Βιντεο: Αρχείου από προηγούμενο εορτασμό)

Ειδήσεις σήμερα:

Τζόνσον: Απορρίπτει την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα και… απαγγέλλει Ιλιάδα (βίντεο)

Ύψη κτηρίων: “Στοπ” και από την Κηφισιά σε νέες οικοδομικές άδειες

Παπαδάκης - Αυτιάς μαζί στην τηλεόραση μετά από 21 χρόνια (βιντεο)