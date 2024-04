Οικονομία

Στουρνάρας: Κοιμάμαι τα βράδια, χωρίς να ανησυχώ για δημοσιονομική αστάθεια

Ο διοικητής της Τράπεζα της Ελλάδας μίλησε στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών/. Τι είπε για την πρόοδο της ελληνικής οικονομίας αλλά και τις αβεβαιότητες που επικρατούν στη διεθνή αγορά.

Στο «σωστό δρόμο» βρίσκεται η Ελλάδα, σύμφωνα με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννη Στουρνάρα, ο οποίος μίλησε στο 9o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών που πραγματοποιείται 10-13 Απριλίου, υπό την αιγίδα της ΑΕ, Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου. Τη συζήτηση συντόνισε ο Tony Barber, European Comment Editor των Financial Times.

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας, Γιάννης Στουρνάρας ανέφερε πως «αν η κυβέρνηση καταφέρει να διατηρήσει το πρωτογενές πλεόνασμα στο 2% και παράλληλα κάνει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, δεν θα έχουμε τίποτα να φοβόμαστε». Σημείωσε πάντως πως η χώρα δεν έχει καταφέρει όσα χρειάζεται σε επίπεδο διαρθρωτικής ανταγωνιστικότητας. «Θεωρητικά έχουμε μια ανεργία 10,5%. Όμως η πραγματικότητα είναι πως υπάρχουν δεξιότητες που λείπουν από την αγορά εργασίας. Η μεγάλη εικόνα είναι ότι έχουμε επιλύσει τα πρώτα προβλήματα όπως η αναχρηματοδότηση του χρέους, οι τράπεζες και η κοινωνική ασφάλιση, αλλά υπάρχουν και άλλα σοβαρά προβλήματα για να αυξήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας και τους ρυθμούς ανάπτυξης γιατί πρέπει να συγκλίνουμε».

Στην επισήμανση μάλιστα του Tony Barber ότι φαίνεται πιο ήσυχος από το παρελθόν, απάντησε: «Τώρα μπορώ να κοιμάμαι τα βράδια, χωρίς να ανησυχώ για δημοσιονομική αστάθεια».

Ο κ. Στουρνάρας εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την αξιοποίηση του Ταμείο Ανάκαμψης, πολιτική που προέκρινε και για προβλήματα πέραν της πανδημίας. «Η εμπειρία οδήγησε τον νότο σε σωστή εκμετάλλευση του Ταμείου Ανάκαμψης. Να υπενθυμίσω ότι το ταμείο δημιουργήθηκε λόγω της πανδημίας. Υπάρχει όμως και η κλιματική αλλαγή που είναι ο “ελέφαντας στο δωμάτιο”. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Πρέπει να κάνουμε το ίδιο με την πανδημία. Να δημιουργήσουμε ένα ταμείο στο οποίο θα έχουν όλοι πρόσβαση».

«Υπάρχουν προτεραιότητες, θέλουμε όμως περισσότερη Ευρώπη» ανέφερε ο Γιάννης Στουρνάρας και πρόσθεσε: «Θέλουμε ένα δημοσιονομικό όχημα στο κέντρο της Ευρώπης. Ευελπιστώ ότι στο μέλλον οι ηγέτες θα καταστήσουν το Ταμείο Ανάκαμψης κάτι πιο μόνιμο. Το νέο δημοσιονομικό σύμφωνο είναι πιο ευέλικτο και δίνει τη δυνατότητα να δούμε αυτές τις προοπτικές με πιο θετική ματιά».

Ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας διέγνωσε έλλειμα ηγεσίας στην Ευρώπη δηλώνοντας μάλιστα πως νιώθει τυχερός που «η κρίση έγινε τότε και όχι τώρα». Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά: «Η Ελλάδα ήταν τυχερή υπό μια έννοια κατά την περίοδο της κρίσης γιατί υπήρχε ηγεσία στη Γερμανία, τη Γαλλία και τις ΗΠΑ, που αποφάσισαν ότι η Ελλάδα πρέπει να μείνει στο Ευρώ και δεν έπρεπε να κάνει το λάθος και να φύγει. Οι ζοφερές προβλέψεις για τα οικονομικά της Ελλάδας αποδείχθηκαν λάθος. Πέραν των θυσιών των Ελλήνων, υπήρχε και η ηγεσία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια ηγεσία σήμερα».

Και συνέχισε: «Αντί να δημιουργούμε συγκρούσεις στον κόσμο, πρέπει να καθίσουμε να σκεφτούμε λύσεις για τον μεγάλο εχθρό, την κλιματική αλλαγή. Χάνουμε ευκαιρίες αυτή τη στιγμή. Χρειαζόμαστε ηγεσία. Αυτός είναι ο “ελέφαντας” και εμείς δεν τον καταλαβαίνουμε».

Τέλος, ερωτώμενος σχετικά με τη μετανάστευση αλλά και την έλλειψη εργατικού δυναμικού σε μια σειρά από χώρες, υπενθύμισε την ελληνική εμπειρία από τη δεκαετία του ’90. «Το ‘90 όλοι πίστευαν ότι θα ήταν αδύνατο για την Ελλάδα να πετύχει τα κριτήρια του Μάαστριχτ. Το πρόβλημα τελικά ήταν ο πληθωρισμός. Οι μετανάστες που έφτασαν τότε στη χώρα κράτησαν τα ημερομίσθια σε λογικά επίπεδα και έτσι επέτρεψαν στην Ελλάδα να πετύχει τον στόχο της στον πληθωρισμό. Η μετανάστευση μπορεί να βοηθήσει».

