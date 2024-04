Κοινωνία

Γλυφάδα: Χτύπησε την σύντροφό του και αυτοκτόνησε

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο άνδρας είχε κλειδωθεί στο διαμέρισμα και στο σημείο είχε σπεύσει διαπραγματευτής της αστυνομίας.

-

Ένας 29χρονος άνδρας αυτοκτόνησε στην Γλυφάδα μετά από ενδοοικογενειακό επεισόδιο που είχε με την 23χρονη σύντροφο του.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 4 το απόγευμα στην οδό Ικαρίας στη Γλυφάδα. Από το σημείο περνούσε τυχαία περιπολία της ΟΠΚΕ που άκουσαν την φασαρία και πλησίασαν, με τους περίοικους να τους ενημερώνουν ότι ένας άντρας ασκούσε σωματική βία σε γυναίκα.

Ο 29χρονος όταν αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών, ανέβηκε στο διαμέρισμα του στο 4ο όροφο πολυκατοικίας και κλειδώθηκε, ενώ η 23χρονη μεταφέρθηκε σε ασφαλές σημείο.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, υπό το συντονισμό και καθοδήγηση του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου μετέβησαν και άλλες αστυνομικές δυνάμεις, καθώς και σταθμός ΕΚΑΒ, Πυροσβεστική και Διαπραγματευτής.

Οι αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν περιμετρικά, προκειμένου να λάβει χώρα επιχείρηση διαπραγμάτευσης, διασφαλίζοντας τον χώρο. Μετά από εισαγγελική εντολή και ενώ ο άντρας δεν ανταποκρινόταν, οι αστυνομικοί μπήκαν στο διαμέρισμα, όπου εντόπισαν τον 29χρονο νεκρό, με τραύμα στο κεφάλι από πυροβόλο όπλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές ο 29χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν για ληστείες ενώ ήταν υποχρεωμένος, λόγω υποθέσεων με ναρκωτικά, να δίνει το παρών σε αστυνομικό τμήμα.

Ειδήσεις σήμερα:

Τζόνσον: Απορρίπτει την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα και… απαγγέλλει Ιλιάδα (βίντεο)

Ύψη κτηρίων: “Στοπ” και από την Κηφισιά σε νέες οικοδομικές άδειες

Παπαδάκης - Αυτιάς μαζί στην τηλεόραση μετά από 21 χρόνια (βιντεο)