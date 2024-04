Κοινωνία

Γλυφάδα: Χτύπησε την σύντροφό του και αυτοκτόνησε

Ο άνδρας είχε κλειδωθεί στο διαμέρισμα και στο σημείο είχε σπεύσει διαπραγματευτής της αστυνομίας.

Νεό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, με τραγική κατάληξη σημειώθηκε λίγο μετά τις 16:00 στην Γλυφάδα.

Συγκεκρίμενα, μετά από ένα ενδοοικογενειακό επεισόδιο μπροστά σε είσοδο πολυκατοικίας, μεταξύ ενός 27χρονου άνδρα και της συντρόφου του, επενέβη η αστυνομία. Όταν ο άνδρας αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς μπήκε σε διαμέρισμα και κλειδώθηκε.

Άμεσα έσπευσε στον χώρο διαπραγματευτής των αρχών, ο οποίος όμως δεν πρόλαβε το άνδρα που αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι. Είχε ήδη ενημερωθεί εισαγγελέας, ο οποίος έδωσε άδεια για αστυνομική επιχείρηση, η οποία όμως δεν έγινε εγκαίρως.

Σύμφωνα με πληροφορίες , ο άνδρας ήταν χρήστης ναρκωτικών ουσιών και είχε απειλήσει και στο παρελθόν ότι θα αυτοκτονήσει. Είχε επίσης ποινικό παρελθόν με ληστείες, ενώ το όχημα του φαίνεται να εμπλέκεται σε τροχαίο που σημειώθηκε προ ολίγων ημερών. Μάλιστα, έδινε το παρών στο αστυνομικό τμήμα της Γλυφάδας κάθε 1η και 16η του μήνα.

Στο σημείο αναμένεται ιατροδικαστής για να ξεκαθαρίσει ότι πρόκειται για αυτοκτονία και δεν υπήρξε συμπλοκή με τις αστυνομικές δυνάμεις.

