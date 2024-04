Πολιτισμός

Πέθανε ο Ρομπέρτο Καβάλι

Θλίψη σκόρπισε η είδηση θανάτου του Ρομπέρτο Καβάλι.

Σε ηλικία 83 ετών πέθανε απόψε στο σπίτι του στη Φλωρεντία ο Ιταλός σχεδιαστής Ρομπέρτο Καβάλι.

Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσαν συγγενείς του, οι οποίοι ανέφεραν ότι η κατάσταση της υγείας του διάσημου σχεδιαστή είχε επιδεινωθεί τις τελευταίες ημέρες.

Πρωτοεμφανίστηκε τη δεκαετία του 1970 στο πλευρό μεγάλων σταρ όπως η Σοφία Λόρεν και η Μπριζίτ Μπαρντό, ενώ το αποκαλυπτικό, εντυπωσιακό στυλ του εξακολουθούσε να προτιμάται χρόνια μετά από τις επόμενες γενιές διασημοτήτων, από την Κιμ Καρντάσιαν μέχρι την Τζένιφερ Λόπεζ.

Ο Cavalli είχε προτίμηση στις Ferrari, στα χοντρά πούρα και στα κομμένα πουκάμισα που ξεκουμπώνονταν για να αποκαλύπτουν το μαυρισμένο στήθος του. Παντρεύτηκε μια επιλαχούσα Μις Υφήλιο, είχε ένα μοβ ελικόπτερο και έναν αμπελώνα στην Τοσκάνη και ήταν αγαπημένος στο Χόλιγουντ.

Γεννημένος στις 15 Νοεμβρίου 1940 στη Φλωρεντία, το κορυφαίο κέντρο δερματοποιίας της Ιταλίας, ο Cavalli ήταν γνωστός για τη χρήση δέρματος και τζιν στις δημιουργίες του, όπως και για

Ο σχεδιαστής επιλέχθηκε το 2005 για να ανανεώσει τη λιτή στολή των κουνελιών του Playboy – πιστός στη φόρμα του, παρουσίασε μια εκδοχή σε λεοπάρ σχέδιο.

