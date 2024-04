Αθλητικά

Μπακς: Ηττήθηκαν χωρίς τον Αντετοκούνμπο

"Στοίχισε" στους Μπακς η απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ σημείωσε 23 πόντους και ο Τσετ Χόλμγκρεν πρόσθεσε άλλους 22 για να οδηγήσει τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ στη νίκη με 125-107 επί των φιλοξενούμενων MΙλγουόκι Μπακς, που αγωνίστηκαν χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Ντέμιαν Λίλαρντ

Οι Θάντερ (56-25) κέρδισαν τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια για να προχωρήσουν σε τριπλή ισοπαλία για την πρώτη θέση με Ντένβερ και Μινεσότα στη Δυτική Περιφέρεια ή.

Οι Μπακς (49-32) έχουν χάσει επτά από τα 10 τελευταία τους και ήρθαν σε ισοπαλία με τη Νέα Υόρκη για τη 2η θέση στην Ανατολική Περιφέρεια.

Μιλγουόκι και Νέα Υόρκη παίζουν την Κυριακή με Μάτζικ και Μπουλς αντίστοιχα, με τους Μπακς να έχουν το πάνω χέρι σε περίπτωση ισοβαθμίας με τους Νικς.

Ο Νίκολα Γιόβιτς σημείωσε 22 πόντους και ο για να βοηθήσει τους Μαϊάμι Χιτ να σημειώσουν μια νίκη με 125-103 επί των φιλοξενούμενων Τορόντο Ράπτορς, πανηγυρίζοντας για έκτη φορά στα τελευταία εννέα παιχνίδια τους. Ο Τζίμι Μπάτλερ είχε 14 πόντους και επτά ασίστ και ο Κέβιν Λαβ 14 πόντους και οκτώ ριμπάουντ ξεχώρισαν από το Μαϊάμι.

Ο Τζέιλεν Μπράνσον σημείωσε 30 πόντους καθώς οι οικοδεσπότες Νιου Γιορκ Νικς ξεπέρασαν το έλλειμμα 17 πόντων στο πρώτο ημίχρονο και κέρδισαν με 111-107 επί των Μπρούκλιν Νετς το βράδυ. Το αποτέλεσμα εξασφαλίζει στους Νικς τουλάχιστον πλεονέκτημα εντός έδρας στον πρώτο γύρο των play-off της Ανατολικής Περιφέρειας.

Οι Κλίβελαντ Καβαλίερς νικώντας με 129-120 τους Ιντιάνα Πέισερς, έχοντας πρωταγωνιστή τον Τζάρετ Άλεν (29 πόντοι και 13 ριμπάουντ), κατέκτησαν θέση στα play-off, οι Σικάγο Μπουλς χρησιμοποίησαν μια «αυτοσχέδια» ομάδα για να επικρατήσουν των Ουάσινγκτον Ουίζαρντς με 129-127.

Εξαιρετικός ο Τρίσταν Βούκτσεβιτς-για τους ηττημένους- , κάνοντας ρεκόρ καριέρας με 19 πόντους, ενώ είχε 1 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 κόψιμο και 3 κοψίματα σε 22 λεπτά συμμετοχής.

Οι Σανς, χωρίς τον Σάσα Βεζένκοβ, επέστρεψαν από το -16 παίρνοντας τελικά την νίκη με 108-107 στο Σακραμέντο απέναντι στους Κινγκς, μένοντας ζωντανοί στην μάχη της 6ης θέσης, αλλά και στέλνοντας στην 9η θέση την αντίπαλό τους. Κέβιν Ντουράντ με 28 πόντους και Ντέβιν Μπούκερ με 21 πόντους ήταν οι κορυφαίοι για το Φοίνιξ.

Ο Πέιτον Πρίτσαρντ σημείωσε 31 πόντους και μοίρασε 11 ασίστ για να βοηθήσει τους Μπόστον Σέλτικς να τερματίσουν ένα σερί δύο ηττών με 131-98 επί των Σάρλοτ Χόρνετς. Η Βοστώνη (63-18) ήταν χωρίς τους έξι κορυφαίους παίκτες στο rotation της, ενώ απουσίες είχαν και οι Χόρνετς.

Ο Τζόελ Εμπίντ συγκέντρωσε 32 πόντους, 13 ριμπάουντ και 7 ασίστ για να οδηγήσει τους οικοδεσπότες Φιλαδέλφεια Σίξερς στη νίκη με 125-113 επί των Ορλάντο Μάτζικ, «τρέχοντας» το νικηφόρο σερί της σε επτά αγώνες. Με τη νίκη, οι 76ers ανέβηκαν στο Νο. 6 της Ανατολικής Περιφέρειας, ενώ ταυτόχρονα έριξαν το Ορλάντο (46-35) στο Νο. 7. Το Ορλάντο είναι τώρα στη σειρά για να συμμετάσχει στο play-in με μόλις ένα παιχνίδι να απομένει για την κανονική περίοδο.

Ο Τζέιλεν Γκριν σημείωσε συνολικά 26 πόντους και εννέα ριμπάουντ για τους φιλοξενούμενους Χιούστον Ρόκετς, οι οποίοι πήραν τον έλεγχο στο δεύτερο δεκάλεπτο και σημείωσαν τη νίκη με 116-107 επί των Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς. Βοήθησε τους Ρόκετς να επικρατήσουν μόλις για δεύτερη φορά σε οκτώ αγώνες μετά από ένα σερί 11 νικών.

Ο Μάρκους Σάσερ οδήγησε μια ισορροπημένη επίθεση με 24 πόντους, ο Τζέιμς Γουάιζμαν έκανε double-double σε ένα σπάνιο ξεκίνημα και οι φιλοξενούμενοι Ντιτρόιτ Πίστονς συνέτριψαν επίσημα τις ελπίδες των Ντάλας Μάβερικς να τερματίσουν τέταρτοι στη Δυτική Περιφέρεια με μια εκπληκτική νίκη με 107-89.

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς σημείωσε 37 πόντους και ο Άντονι Ντέιβις έβαλε 36, καθώς οι φιλοξενούμενοι Λος Άντζελες Λέικερς νίκησαν τους «ενοχλητικούς» Μέμφις Γκρίζλις με 123-120. Με τη νίκη, το Λος Άντζελες (46-35) πήγε για την ώρα στο Νο. 8 της Δυτικής Περιφέρειας.

Ο ελάχιστα χρησιμοποιημένος Ντεβόντ Γκράχαμ πέτυχε το αποφασιστικό καλάθι με 0,9 δευτερόλεπτα να απομένουν για να κλείσει μια τρομερή επιστροφή, οι Σαν Αντόνιο Σπερς νίκησαν με 121-120 τους Ντένβερ Νάγκετς. Πρωταγωνιστής για τους Σπερς ο Γουεμπιανιαμά με 34 πόντους και 12 ριμπάουντ, με τον Σάμο Μαμουκελασβίλι να προσθέτει 21 πόντους. Η ήττα έριξε τους Νάγκετς (56-25) σε τριπλή ισοπαλία για την πρώτη θέση στη Δυτική Περιφέρεια με τη Μινεσότα και την Οκλαχόμα ένα παιχνίδι πριν από την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου.

Ο Ρούντι Γκόμπερτ σημείωσε 25 πόντους και άρπαξε 19 ριμπάουντ καθώς οι Μινεσότα Τίμπεργουλβς κράτησαν τη νίκη με 109-106 επί των Ατλάντα Χοκς στη Μινεάπολη.

Σούπερ Πέλικανς κέρδισαν με 114-109 τους Ουόριορς στο Σαν Φρανσίσκο, στέλνοντας το Γκόλντεν Στέιτ στην 10η θέση της Δύσης και σε εξαιρετικά δύσκολη θέση στα play-in.

Ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ με 28 πόντους και ο Ζάιον Ουίλιαμσον με 26 πόντους ήταν πρωταγωνιστές για τους νικητές, ο Στεφ Κάρι είχε 33 πόντους και ο Κλέι Τόμπσον 19 για τους Ουόριορς, ενώ ο Ντρέιμοντ Γκριν έμεινε άποντος χωρίς να επιχειρήσει σουτ, αλλά ακόμα κι έτσι έκανε double-double με 12 ριμπάουντ και 11 ασίστ.

