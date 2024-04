Κοινωνία

Βούλα: Οι προσαγωγές… σταμάτησαν ραντεβού συμπλοκής ανήλικων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ακόμα ένα ραντεβού που είχαν δώσει ανήλικοι μαθητές…χάλασε η παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στο σημείο.

-

Δράσεις για ανηλίκους έκαναν την Παρασκευή σε Γλυφάδα και Βούλα στελέχη του Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Νοτιοανατολικής Αττικής.

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 53 έλεγχοι ανηλίκων και 1 ενήλικα.

Από την περιοχή της Βούλας από τις δυνάμεις της ασφαλείας σε συνεργασία με ομάδες ΟΠΚΕ προσήχθησαν 5 ανήλικοι και 1 ενήλικας.

Στην κατοχή ενός ανηλίκου βρέθηκε 1 κουκούλα full face.

Οι προσαγωγές έγιναν στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφορίας ότι στις 22:00 στο skate park είχε προετοιμαστεί ραντεβού μεταξύ μαθητών δύο σχολείων της περιοχής για συμπλοκή.

Στη θέα των προσαγωγών και των αστυνομικών δυνάμεων στο σημείο σταμάτησε η προσέλευση νεαρών στο σημείο και πραγματοποιήθηκε αποχώρηση όσων ήδη κινούνταν στην πέριξ περιοχή.

Παράλληλα σε όλη τη χώρα χθες πραγματοποιήθηκαν 526 έλεγχοι σε ανήλικους και έγιναν δέκα συλλήψεις και εννέα προσαγωγές.

Ειδήσεις σήμερα:

Ενδοοικογενειακή βία – Δημογλίδου: Μην χάνουν την εμπιστοσύνη τους στην ΕΛΑΣ τα θύματα

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο σπίτι “ξεσήκωσε” γειτονιά (βίντεο)

Σίδνεϊ: Αιματηρή επίθεση σε εμπορικό κέντρο (εικόνες)