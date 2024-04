Καιρός

Καιρός: 30άρια και ισχυροί άνεμοι την Κυριακή

Πού θα φτάσει τους 30 βαθμούς η θερμοκρασία. Αναλυτική πρόγνωση του καιρού για την επικράτεια.

Γενικά αίθριος καιρός αναμένεται την Κυριακή ο καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο 5 με 7 πιθανόν στα νότια τοπικά 8 μποφόρ με εξασθένηση από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά για την εποχή. Θα φτάσει στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά τους 30 με 31 και στην ανατολική νησιωτική χώρα τους 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική το σκηνικό του καιρού θα είναι γενικά αίθριο. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται καιρός γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο, προβλέπεται καιρός γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 30 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά 31 βαθμούς Κελσίου.

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια και την ανατολική Πελοπόννησο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5, στα ανατολικά πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη προβλέπεται αίθριος καιρός με ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 τοπικά 7 μποφόρ με εξασθένηση από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 28 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ο καιρός προβλέπεται αίθριος, με τους ανέμους να πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα νότια πιθανόν τοπικά 8 μποφόρ με εξασθένηση από το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 και στα Δωδεκάνησα έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλία ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Για τη Δευτέρα προβλέπεται καιρός γενικά αίθριος. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις, οι οποίες στα δυτικά το βράδυ θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και στο νότιο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τις πρωινές ώρες τοπικά 6 μποφόρ. Από το μεσημέρι θα στραφούν σε νοτίων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα ανατολικά και θα κυμανθεί σε πολύ υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 30 με 32 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 26 με 28 και τοπικά στο ανατολικό Αιγαίο τους 29 βαθμούς Κελσίου.

