Γάζα: Ο Ερντογάν έστειλε επιστολή στον Πάπα Φραγκίσκο

Τι αναφέρει ο Τούρκος πρόεδρος στην επιστολή που έστειλε στον Πάπα Φραγκίσκο σχετικά με τη Γάζα.

Επιστολή για τη Γάζα έστειλε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν στον Πάπα Φραγκίσκο, αναφέροντας ότι η Άγκυρα είναι αποφασισμένη να αναπτύξει περαιτέρω τον διάλογο και τη συνεργασία με το Βατικανό για τη διάδοση της κουλτούρας της ειρηνικής συνύπαρξης, όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Εκφράζοντας την ικανοποίησή του που οι ιστορικά βαθιές σχέσεις Τουρκίας-Βατικανού αποκτούν δυναμική, ο Ταγίπ Ερντογάν αναφέρει ότι η ανθρωπότητα δεν πρέπει πλέον να επιτρέπει την παραβίαση του διεθνούς δικαίου στη Γάζα.

«Ενώ η Τουρκία υποστηρίζει την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας από το 2014, όταν έλαβε χώρα η παράνομη προσάρτηση της Κριμαίας, υπό το σύνθημα της ανθρωπιστικής διπλωματίας, ήταν επίσης στην πρώτη γραμμή της υπεράσπισης του δικαιώματος στη ζωή και της δίκαιης υπόθεσης των αθώων Παλαιστινίων πολιτών και συνεχίζει να το κάνει», αναφέρει ο Τούρκος Πρόεδρος. Ο Ταγίπ Ερντογάν προσθέτει ότι «η Τουρκία έχει γίνει η δεύτερη χώρα που παρέχει τη μεγαλύτερη βοήθεια στη Γάζα, με σχεδόν 45 χιλιάδες τόνους ανθρωπιστικής προμήθειας που έχει σταλεί από τις 7 Οκτωβρίου 2023. Συνεχίζεται στη χώρα μας η περίθαλψη 429 ασθενών και τραυματιών από τη Γάζα, συνοδευόμενοι από 450 συνοδούς, μεταξύ των οποίων και χριστιανοί».

Σύμφωνα με τον Τούρκος Πρόεδρο «η ανθρωπότητα δεν πρέπει να επιτρέπει πλέον την παραβίαση του διεθνούς δικαίου και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στη Γάζα. Πρέπει να υψώσει τη φωνή της ενάντια στους εσκεμμένους βομβαρδισμούς νοσοκομείων, σχολείων, τζαμιών και εκκλησιών, που δεν πρέπει να αγγίζονται ούτε στον πόλεμο».

«Δεν είναι δυνατόν να εδραιωθεί μόνιμη ειρήνη και σταθερότητα στη Μέση Ανατολή χωρίς δίκαιη λύση στο ζήτημα Παλαιστίνης - Ισραήλ. Είναι απαραίτητο να ιδρυθεί ένα ανεξάρτητο, κυρίαρχο και γεωγραφικά ολοκληρωμένο κράτος της Παλαιστίνης εντός των συνόρων του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, και να λάβει τη θέση του στο παγκόσμιο σύστημα ως ισότιμο μέλος της διεθνούς κοινότητας.

Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, ειδικά οι ισραηλινές επιθέσεις που συνεχίζονται αδιακρίτως ακόμη και κατά τη διάρκεια του ιερού μήνα του Ραμαζανιού στη Γάζα, όπου σημειώνονται θάνατοι από την πείνα λόγω της αποτυχίας παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, και οι παγκόσμιες επιπτώσεις του πολέμου της Ουκρανίας, που έχει εισέλθει στο τρίτο του απαιτούν από τη διεθνή κοινότητα να ενεργήσει σε συνεργασία και το καθιστά απαραίτητο», αναφέρει ο Ταγίπ Ερντογάν προσθέτοντας ότι «ο κόσμος μας χρειάζεται περιεκτικές και ορθολογικές πολιτικές και παράγοντες που μπορούν να δημιουργήσουν διάλογο με όλα τα μέρη υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, περισσότερο από ποτέ στην ιστορία».

Ο Τούρκος Πρόεδρος αναφέρει ότι «στο πλαίσιο αυτής της κατανόησης, είμαστε αποφασισμένοι να αναπτύξουμε περαιτέρω τον διάλογο και τη συνεργασία μας με το Βατικανό για τη διάδοση της κουλτούρας της ειρηνικής συνύπαρξης και της αμοιβαίας κατανόησης, με βάση τις κοινές μας ανθρώπινες αξίες και τον στόχο μας να υπηρετήσουμε την παγκόσμια ειρήνη».



