Mέση Ανατολή: Το Ιράν κατέλαβε ισραηλινό πλοίο (βίντεο)

Ορατός είναι ο κίνδυνος κλιμάκωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή, όπου μια επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ θέμα θεωρείται χρόνου, ως αντίποινα για το φονικό πλήγμα την περασμένη εβδομάδα στο προξενείο του στη Δαμασκό.

Ορατός είναι ο κίνδυνος κλιμάκωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή, όπου μια επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ θέμα θεωρείται χρόνου, ως αντίποινα για το φονικό πλήγμα την περασμένη εβδομάδα στο προξενείο του στη Δαμασκό. Σε μια τελευταία εξέλιξη, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν κατέλαβαν σήμερα, Σάββατο 13/04, πλοίο ισραηλινής εταιρείας με πορτογαλική σημαία στα στενά του Ορμούζ.

Όπως μεταδίδει το Reuters, επικαλούμενο το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων RNA, το πλοίο MSC Aries μεταφέρθηκε ήδη στα χωρικά ύδατα του Ιράν. Ένα ελικόπτερο των ειδικών δυνάμεων του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης επιβιβάστηκε στο σκάφος με πορτογαλική σημαία και το κατέλαβε, πρόσθεσε το IRNA.

Το MSC Aries είναι ένα πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που σχετίζεται με το Zodiac Maritime με έδρα το Λονδίνο. Η Zodiac Maritime είναι μέρος της ομάδας Zodiac του Ισραηλινού δισεκατομμυριούχου Eyal Ofer.

Νωρίτερα, ο Βρετανικός Οργανισμός Ναυτιλιακού Εμπορίου (UKMTO) είχε ανακοινώσει ότι έλαβε αναφορά για περιστατικό σε απόσταση 50 ναυτικών μιλίων βορειοανατολικά της πόλης Φουτζάιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ).

Περιγράφει το σκάφος ως «καταληφθέν από τις περιφερειακές αρχές» στον Κόλπο του Ομάν, στα ανοικτά της λιμενικής πόλης Φουτζάιρα των Εμιράτων, χωρίς να δώσει περισσότερες διευκρινίσεις.

Βίντεο που έχει το Associated Press, το οποίο, ωστόσο, δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει άμεσα, δείχνει κομάντος να επιτίθενται με ελικόπτερο σε πλοίο κοντά στα Στενά του Ορμούζ το Σάββατο.

Iran capture ship partially owned by an Israeli businessman in the Strait of Hormuz



Iranian forces seized control of the MSC ARIES ship, which is partially owned by businessman Eyal Ofer. Footage obtained by AP shows the soldiers rappelling from a helicopter, while the crew… pic.twitter.com/Y1mzDup3pS