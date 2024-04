Κόσμος

Ιράν για επίθεση στο Ισραήλ: Το θέμα μπορεί να θεωρηθεί λήξαν

Η Τεχεράνη υποστηρίζει πως η επίθεση αποτελεί απάντηση για το πλήγμα στο προξενείο της στη Δαμασκό και προειδοποιεί το Ισραήλ να μην απαντήσει.

Το Ιράν κάλεσε σήμερα το Ισραήλ να μην αντιδράσει στρατιωτικά στην πρωτοφανή επίθεση την οποία εξαπέλυσε στη διάρκεια την νύκτας και παρουσίασε ως δικαιολογημένη απάντηση στο πλήγμα που κατέστρεψε το προξενείο του στη Δαμασκό.

«Το θέμα μπορεί να θεωρηθεί λήξαν», ανακοίνωσε η ιρανική αποστολή στον ΟΗΕ με μήνυμα που ανήρτησε τρεις ώρες μετά την έναρξη της ιρανικής επιχείρησης.

Ωστόσο παράλληλα προειδοποίησε πως, «αν το ισραηλινό καθεστώς διαπράξει νέο σφάλμα, η απάντηση του Ιράν θα είναι σημαντικά πιο σοβαρή».

Κανένας ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας δεν έκανε δηλώσεις στη διάρκεια της νύχτας για να δικαιολογήσει αυτή την πρώτη επίθεση που στοχοθέτησε άμεσα στο Ισραήλ μετά την επανάσταση του 1979 στο Ιράν.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε από τους Φρουρούς της Επανάστασης, τον ιδεολογικό στρατό του καθεστώτος, οι οποίοι εξαπέλυσαν δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους προς την κατεύθυνση στρατιωτικών εγκαταστάσεων στο ισραηλινό έδαφος.

Αυτή «η στρατιωτική ενέργεια του Ιράν αποτελεί απάντηση στην επίθεση του σιωνιστικού καθεστώτος εναντίον των διπλωματικών γραφείων μας στη Δαμασκό», εξήγησε η ιρανική αποστολή στον ΟΗΕ.

«Πραγματοποιήθηκε βάσει του άρθρου 51 του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τη θεμιτή άμυνα», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

