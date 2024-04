Κοινωνία

Βία ανηλίκων: Επίθεση “έστειλε” νεαρό στο νοσοκομείο

Χειροπέδες σε τέσσερις ανήλικους πέρασαν αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, μετά από νέο περιστατικό βίας.

Τέσσερις ανήλικοι συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, μετά από ένα ακόμη περιστατικό βίας. Συγκεκριμένα, το βράδυ της περασμένης Παρασκευής έξω από κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή της Θέρμης, οι ανήλικοι από κοινού με άγνωστους συνεργούς τους, επιτέθηκαν σε βάρος δύο ατόμων ηλικίας 17 και 19 ετών, προκαλώντας τους σωματικές βλάβες.

Μάλιστα ο 19χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της πόλης, όπου και νοσηλεύεται προληπτικά.

Σε βάρος των τεσσάρων ανήλικων συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για σωματικές βλάβες κατά συναυτουργία.

