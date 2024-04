Κοινωνία

Πέραμα: Στο νοσοκομείο 5χρονη που καταγγέλλει σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα της

Το κορίτσι πήγε στο νοσοκομείο καθώς πονούσε στην περιοχή του πρωκτού και εκεί ανέφερε στους γιατρούς ότι οι πόνοι προέρχονται από σεξουαλική κακοποίηση του πατέρα της.

-

Ένα κορίτσι το μεσημέρι του Σαββάτου μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ» συνοδευόμενη από την μητέρα της καθώς ανέφερε ότι είχε πόνους στην περιοχή του πρωκτού.

Όταν ο γιατροί της έκαναν ερωτήσεις για να καταλάβουν από που μπορεί να προέρχονται αυτοί οι πόνοι το το κορίτσι ανέφερε ότι το βράδυ ο πατέρας της την παρενόχλησε στην προαναφερόμενη περιοχή του σώματός της.

Κατόπιν αυτού, ενεργοποιήθηκε από το Νοσοκομείο το πρωτόκολλο για την κακοποίηση και ενημερώθηκε αρχικά το Κέντρο της Άμεσης Δράσης (100) και ακολούθως η Υ.Π.Α., η οποία επιλήφθηκε και της προανάκρισης.

Παραγγέλθηκε η ιατροδικαστική εξέταση της ανήλικης και η λήψη DNA για τη διενέργεια εργαστηριακών - συγκριτικών εξετάσεων, η οποία διενεργήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου, εντός του Γ.Ν. Πειραιά «ΤΖΑΝΕΙΟ», ενώ επίσης κατασχέθηκε το εσώρουχο που φορούσε.

Ο δράστης προσήχθη από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Περάματος στην Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πειραιά και ακολούθως στην Υ.Π.Α, όπου και συνελήφθη βραδινές ώρες του Σαββάτου.

Στην κατοχή του δράστη βρέθηκε και κατασχέθηκε μία συσκευή κινητού τηλεφώνου.

Το βράδυ του Σαββάτου, ο Εισαγγελέας Ποινικής Δίωξης Πειραιά ενημερώθηκε για το σύνολο του προανακριτικού υλικού.

Το πρωί της Κυριακής ο συλληφθείς θα οδηγηθεί ενώπιον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά.

