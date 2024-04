Κοινωνία

Πατήσια: Άγρια δολοφονία άνδρα μέσα στο σπίτι του

Συναγερμός στα Πατήσια όταν ένας άνδρας μαχαίρωσε θανάσιμα έναν άλλον. Ο άνδρας προσπάθησε να αυτοκτονήσει στη συνέχεια.

Άγρια δολοφονία μέρα μεσημέρι στην οδό Λεμεσού στα Πατήσια.

Ένας άνδρας σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχει τραυματίσει θανάσιμα με μαχαίρι ένα άλλο άτομο, με τον δράστη να αυτοτραυματίζεται με το ίδιο μαχαίρι.

Μέχρι στιγμής παραμένουν άγνωστα τα κίνητρα και η διαπροσωπική επαφή των ατόμων.

Στο σημείο έχουν μεταβεί στελέχη της ασφάλειας.

Ο δράστης είναι 35 ετών, αμερικανοκουβανός. Το θύμα 27 ετών Κουβανός. Ο δράστης μαχαίρωσε και σκότωσε τον 27χρονο μέσα στο σπίτι του.

