Πολιτική

Ευρωεκλογές - ΚΚΕ: Ο Κουτσούμπας παρουσίασε το ευρωψηφοδέλτιο του κόμματος

Ποια είναι τα 42 πρόσωπα που απαρτίζουν του ευρωψηφοδέλτιο του ΚΚΕ για τις Ευρωεκλογές του 2024.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής ομιλίας του στην εκδήλωση παρουσίασης του ευρωψηφοδελτίου του ΚΚΕ, ο γγ της ΚΕ του κόμματος, Δημήτρης Κουτσούμπας, ανέφερε ότι «το ευρωψηφοδέλτιο του ΚΚΕ εκφράζει τη γνήσια εργατική-λαϊκή αντιπολίτευση που εκδηλώθηκε απέναντι στην κυβέρνηση της ΝΔ με τους μεγάλους αγώνες του λαού και τις νεολαίας».

Στη συνέχεια τόνισε ότι «σε αυτές τις ευρωεκλογές κρίνεται η ενίσχυση του ρεύματος αμφισβήτησης της ΕΕ και της στρατηγικής του κεφαλαίου. Κρίνεται κυρίως το πόσο πιο ισχυρό θα είναι το ΚΚΕ και πόσο πιο αποδυναμωμένα θα είναι συνολικά όλα τα κόμματα του μεγάλου κεφαλαίου και της ΕΕ, είτε αυτά βρίσκονται στην κυβέρνηση είτε στην συμπολιτευόμενη αντιπολίτευση. Κρίνεται το πόσο θα δυναμώσει ο αγώνας για την πραγματική και ρεαλιστική διέξοδο από τον φαύλο κύκλο της εκμετάλλευσης και της αδικίας, των πολέμων και της φτώχειας».

«Πραγματική και ρεαλιστική διέξοδος προς όφελος του λαού υπάρχει και βρίσκεται στην πολιτική και το ανατρεπτικό πρόγραμμα του ΚΚΕ. Με τον λαό ιδιοκτήτη του πλούτου που παράγει, με τα κλειδιά της ανάπτυξης και της οικονομίας στα δικά του χέρια, σε μία κοινωνία απαλλαγμένη από τις επικίνδυνες δεσμεύσεις της ΕΕ και του ΝΑΤΟ», πρόσθεσε.

Ο κ. Κουτσούμπας σημείωσε ότι η ψήφος στις ευρωεκλογές δεν είναι καθόλου «χαλαρή» γιατί «καθόλου "χαλαρά" δεν είναι όλα αυτά που μας έρχονται ως κατευθύνσεις από την ΕΕ, από το Ευρωκοινοβούλιο και αποτελούν το 90% των νόμων που ψηφίζονται στη συνέχεια από τις κυβερνήσεις και τα άλλα κόμματα στη χώρα μας».

«Πίσω από όλα τα μεγάλα προβλήματα του λαού βρίσκεται η ΕΕ και οι πολιτικές της κατευθύνσεις, τις οποίες υλοποιεί μέχρι κεραίας σήμερα η κυβέρνηση της ΝΔ, όπως πριν οι κυβερνήσεις του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ. Και όταν δεν τις υλοποιούν ως κυβερνήσεις, τις στηρίζουν ως αντιπολίτευση», επεσήμανε, απαριθμώντας, στη συνέχεια, τις βαριές συνέπειες για τους εργαζόμενους και τον λαό από συγκεκριμένες Οδηγίες και την πολιτική της ΕΕ.

«Το διακύβευμα των ευρωεκλογών είναι απλό, σαφές και αμείλικτο: Ο λαός και η νεολαία θα πουν "ναι, συμφωνούμε, προχωρήστε"; Ή θα στείλουν ένα ηχηρό μήνυμα καταδίκης, αντίθεσης και θα πουν "ως εδώ, δεν σας νομιμοποιώ με την ψήφο μου για να συνεχίσετε αυτά τα εγκλήματα σε βάρος μου"»;, υπογράμμισε και συμπλήρωσε: «Όποιος αποφασίσει να κάνει το δεύτερο, πρέπει να ξέρει ότι αυτό μπορεί να γίνει μόνο με ψήφο στο ΚΚΕ. Γιατί το ΚΚΕ είναι ο γνήσιος, ο σταθερός, ο διαχρονικός και αταλάντευτος αντίπαλος της ΕΕ και της πολιτικής της».

«Ορισμένοι προσπαθούν να παραπλανήσουν, ρωτώντας δήθεν πονηρά, "γιατί το ΚΚΕ ζητάει ψήφο στις ευρωεκλογές, αφού είναι αντίθετο στην ΕΕ;"», ανέφερε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ και σημείωσε: «Μα, ακριβώς γι' αυτό τη ζητάει. Γιατί το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να αποκαλύπτει την ΕΕ και την πολιτική της, να ενημερώνει πλατιά τον ελληνικό λαό και να μπαίνει μπροστά στον αγώνα για να αντιπαλέψει την αρνητική για τον λαό πολιτική της. Και γι' αυτό το ΚΚΕ πρέπει να ενισχυθεί, ειδικά στις ευρωεκλογές. Οποιαδήποτε άλλη ψήφος σημαίνει έγκριση αυτής της πολιτικής που μας έχει φέρει στα σημερινά αδιέξοδα».

Οι υποψήφιοι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ στις Ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου 2024

Νίκος Αγγελίδης. Δημοσιογράφος της ΕΡΤ και συγγραφέας. Σπούδασε και εργάστηκε ως δημοσιογράφος

στις ΗΠΑ. ‘Eχει παρουσιάσει επί σειρά ετών ενημερωτικές εκπομπές, δελτία ειδήσεων στα ελληνικά και

στα αγγλικά, και πολεµικές ανταποκρίσεις. Έχει διατελέσει αρχισυντάκτης σε εκπομπές και δελτία

ειδήσεων και επικεφαλής της Δορυφορικής ΕΡΤ (ERT World). Πρωτοστάτησε τον αγώνα για την

επαναλειτουργία της ΕΡΤ.



Παναγιώτης Αλωπούδης, Μετανάστης στη Γερμανία. Νοσηλευτής στο Νοσοκομείο Rems Murr Kliniken,

Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γερμανικών Συνδικάτων (DGB) στο νομό Rems Murr του κρατιδίου της Βάδης -

Βυτεμβέργης, μέλος του επιχειρησιακού συμβουλίου των νοσοκομείων Rems Murr Kliniken.



Στέλλα Βαλαβάνη, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων Αττικής, Εκπρόσωπος Τύπου του Διοικητικού

Συμβουλίου της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Ελλάδας (ΑΣΓΜΕ) και Δημοτική Σύμβουλος

στο δήμο Μοσχάτου-Ταύρου. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος «Το Σπίτι του Αγωνιστή».

Σάββας Βασιλειάδης. Φυσικός, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και Γραμματέας της Επιτροπής Περιοχής Κρήτης.



Μαρία Γαβαλά. Δικηγόρος, μέλος της Γραμματείας της ΚΕ του ΚΚΕ και Γραμματέας της Επιτροπής

Περιοχής Θεσσαλίας.



Κατερίνα Γεράκη. Δικηγόρος, υπεύθυνη της Διατμηματικής Επιτροπής της ΚΕ για τα Δικαιώματα των

Μεταναστών – Προσφύγων και μέλος του Τμήματος της ΚΕ για την Δικαιοσύνη και τις Λαϊκές Ελευθερίες.

Μέλος της επιτροπής του ΠΑΜΕ κατά των Πλειστηριασμών. Αντιπρόεδρος του Ελληνοκουβανικού

Συνδέσμου Φιλίας και Αλληλεγγύης. Είναι περιφερειακή σύμβουλος Κεντρικού Τομέα Αττικής.

Ελένη Γερασιμίδου. Ηθοποιός, μέλος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών, του οποίου υπήρξε πρόεδρος,

αντιπρόεδρος και γραμματέας. Έχει βραβευτεί στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για τη

συμμετοχή της στην ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου «Μια Αιωνιότητα και Μια Μέρα». Από το 2016 με

την οικογένειά της -Αντώνη Ξένο και Αγγελική Ξένου- λειτουργούν το «Από Κοινού Θέατρο». Έχει

διατελέσει βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης με το ΚΚΕ, δημοτική σύμβουλος στον Δήμο Αθηναίων και

περιφερειακή σύμβουλος Αττικής.



Κώστας Γουλιάμος. Διετέλεσε Πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Τακτικό Μέλος της

Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών της Ευρώπης και Διακεκριμένο Μέλος (Fellow) του Royal Society of

Arts/London. Είναι επίτιμος κι επισκέπτης καθηγητής σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Διετέλεσε μέλος

της Επιστημονικής Επιτροπής της «Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας», με ερευνητικό έργο που κατέκτησε

το βραβείο επιστημών Descartes στην Ευρώπη. Υπήρξε μέλος της επιστημονικής επιτροπής του European

Science Foundation με έδρα το Στρασβούργο. Τον Σεπτέμβρη του 2023 έλαβε το ένα εκ των δύο διεθνών

βραβείων “εξαιρετικής προσφοράς στη γενική εκπαίδευση από τη “Διεθνή Ομοσπονδία Γενικής

Εκπαίδευσης Πανεπιστημίων Εφαρμοσμένων Επιστημών”.



Κατερίνα Δεμέτη. Αρχαιολόγος, Διευθύντρια του Μουσείου Σολωμού & Επιφανών Ζακυνθίων,

Συντονίστρια του Δικτύου Μουσείων Ιονίων Νήσων (12 Μουσεία), Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Φίλων

Ξενοπουλείου Παιδικής Βιβλιοθήκης και της Εταιρείας Ζακυνθινών Πολιτισμικών Ερευνών.

Κώστας Ιντζές. Ελεύθερος Επαγγελματίας. Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Εστιατόρων -

Ψητοπωλών & Καφέ - Μπαρ Θεσσαλονίκης, Περιφερειακός Σύμβουλος Κεντρικής Μακεδονίας.



Παναγιώτης Κατίκας. Αρχιτέκτων Μηχανικός, συνταξιούχος δημοσίου. Έχει διατελέσει : Πρόεδρος της

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Μηχανικών του Δημοσίου (ΠΟΕΜΔΥΔΑΣ), μέλος της Διοικούσας Επιτροπής

του ΤΕΕ Ανατολικής Στερεάς, μέλος του Ανώτατου Πειθαρχικού Συμβουλίου του ΤΕΕ και επί σειρά ετών

μέλος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του καθώς και μέλος της Αντιπροσωπείας του Συλλόγου

Αρχιτεκτόνων. Αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ αμέσως μετά την ψήφιση του τρίτου μνημονίου το καλοκαίρι

του 2015. Συμμετείχε στην ίδρυση της ΛΑΕ και διετέλεσε μέλος του Πολιτικού της Συμβουλίου, καθώς και

συντονιστής της Εκτελεστικής Γραμματείας της Κεντρικής Επιτροπής του Αριστερού Ρεύματος. Διαφώνησε

με την απόφαση για συνεργασία με το ΜΕΡΑ 25 και επέλεξε, μαζί με πολλούς συντρόφους του να στηρίξει

το ΚΚΕ στις τελευταίες Βουλευτικές και Περιφερειακές- Δημοτικές εκλογές και να συμπαραταχθεί έκτοτε

μαζί του.



Βαγγέλης Κατσακούλης, Γιατρός, Αντιδήμαρχος Δημοτικής Ενότητας Ρίου του Δήμου Πατρέων. Πρώην

περιφερειακός σύμβουλος Δυτικής Ελλάδας. Αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ τον Αύγουστο του 2015 με την

υπογραφή του τρίτου μνημονίου.



Γιώργος Κεντρωτής,Καθηγητής Πανεπιστημίου στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Σπούδασε Νομικά και Πολιτικές

Επιστήμες στο ΕΚΠΑ και έλαβε τον τίτλο του Διδάκτορα της Νομικής από το Πανεπιστήμιο του Ζάαρλαντ

της Γερμανίας. Άσκησε επί 14 έτη τη δικηγορία στην Αθήνα και στο εξωτερικό. Το 1994 εκλέχτηκε

καθηγητής Θεωρίας της Μετάφρασης στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, όπου και υπηρετεί μέχρι σήμερα. Εκτός από

τα θεωρητικά συγγράμματα και άρθρα του γύρω από τη μετάφραση έχει δημοσιεύσει μεγάλο αριθμό

μεταφρασμάτων. Ανάμεσα στους συγγραφείς, έργα των οποίων έχει μεταφράσει στη γλώσσα μας,

συγκαταλέγονται ο Αισχύλος, ο Πλάτων, ο Κικέρων, ο Τάκιτος, ο Βίκο, ο Μπρεχτ, ο Νερούδα, ο

Μαγιακόφσκι, ο Παβέζε, ο Παζολίνι, ο Μούζιλ, ο Μπροχ, ο Μπωντλαίρ, ο Πας. Έχει εκδώσει δύο

μυθιστορήματα, έξι ποιητικές συλλογές και αρκετά δοκίμια σχετικά με τον Διονύσιο Σολωμό, την

Επτανησιακή Σχολή και τον Γιάννη Ρίτσο. Έχει διδάξει σε πανεπιστήμια της Ιταλίας, της Γερμανίας, της

Τουρκίας και της Κύπρου και είναι μέλος πολλών επιστημονικών εταιριών καθώς και αντεπιστέλλον μέλος

της Ισπανοαμερικανικής Ακαδημίας Γραμμάτων της Μαδρίτης. Για τον έργο του έχει βραβευθεί στην

Ελλάδα και στην Ιταλία.



Ιμπραήμ Κεραντζή Ιμπράμ, Αρχιτέκτονας μηχανικός, Πρώην μέλος ΔΣ Συλλόγου Αρχιτεκτόνων ΣΑΔΑΣ,

πρώην μέλος αντιπροσωπείας ΤΕΕ Θράκης, Κατοικεί στις Σάππες στη Ροδόπη. (μουσουλμανική

μειονότητα)



Ιωάννα Κολοβού. Συνταξιούχος δημοσιογράφος – Δικηγόρος, μέλος της ΕΣΗΕΑ Εργάστηκε στις

εφημερίδες ΠΡΩΤΗ και ΒΡΑΔΥΝΗ και διετέλεσε αιρετή εκπρόσωπος των εργαζομένων στο Μικτό

Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ. Υπήρξε στενή συνεργάτης του Μίκη Θεοδωράκη επί 35 χρόνια, κυρίως ως

εκπρόσωπος Τύπου. Γνωστή από την αλληλεγγύη και τον αγώνα που αναπτύχθηκε ενάντια στον

πλειστηριασμό του σπιτιού της. Διώκεται για «διατάραξη οικιακής ειρήνης», επειδή υπερασπίστηκε το

πατρογονικό της σπίτι ενάντια στα κοράκια των τραπεζών και των funds, ενάντια στο κράτος, που απειλούν

τη στέγη του λαού.



Ηλίας Κονδύλης. Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Υγείας στο Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτέλειου

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Γραμματέας του Ενιαίου Συλλόγου Διδακτικού και Ερευνητικού

Προσωπικού του ΑΠΘ & μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων

Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ), Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης για την Πολιτική

Υγείας στην Ευρώπη (ΙΑΗΡΕ).



Τίνα Κουζιάκη. Ψυχολόγος, Δημοτική Σύμβουλος Κοζάνης.

Δήμος Κουμπούρης. Συνταξιούχος. Εργαζόμενος για 40 χρόνια στη Χαλυβουργία. Πρόεδρος της

Ομοσπονδίας Συνταξιούχων του ΙΚΑ & Επικουρικών Ταμείων Μισθωτών Ελλάδας. Πρόεδρος της

Παγκόσμιας Ομοσπονδίας των Συνταξιούχων.



Κωνσταντίνα Κούνεβα. Γεννήθηκε στη Σιλίστρα, στη Λαϊκή Δημοκρατία της Βουλγαρίας. Πτυχιούχος

Ιστορίας- Εθνογραφίας του Πανεπιστημίου «Αγ. Κύριλλος και Μεθόδιος». Το 2001 μετανάστευσε στην

Ελλάδα και εργάστηκε ως ιδιωτική υπάλληλος και ως καθαρίστρια. Διετέλεσε γενική γραμματέας της

Παναττικής Ένωσης Καθαριστριών και Οικιακού Προσωπικού– ΠΕΚΟΠ. Τον Δεκέμβρη του 2008 δέχτηκε

εγκληματική επίθεση με οξύ λόγω της συνδικαλιστικής της δράσης, επίθεση που της προκάλεσε σοβαρά

προβλήματα υγείας, χωρίς οι δράστες να έχουν βρεθεί ή τιμωρηθεί. Έχει διατελέσει Ευρωβουλευτής,

εκλεγμένη με τον ΣΥΡΙΖΑ- EKM. Από το 2019 συμμετέχει σε πρωτοβουλίες του ΚΚΕ και από τον Απρίλη του

2023 συμπορεύεται μαζί του.



Βικτωρία Κούτση, Μηχανολόγος Μηχανικός. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας

Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ).



Θοδωρής Κωτσαντής, Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός & Μηχανικός Υπολογιστών του ΕΜΠ.

Γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ.



Ρίζος Μαρούδας, Αγρότης. Επικεφαλής της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, Πρόεδρος της

Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας.



Κώστας Μπασδέκης. Γεωπόνος. Περιφερειακός Σύμβουλος Στερεάς Ελλάδας.



Μάρκος Μπεκρής. Λιμενεργάτης στις προβλήτες της COSCO. Πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Πειραιά

και του Σωματείου Λιμενεργατών ΕΝΕΔΕΠ στην COSCO.



Βασίλης Μπέλλος. Πολιτικός μηχανικός, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του

Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ), μέλος της Διοικούσας Επιτροπής της Πανελλήνιας

Ομοσπονδίας Συλλόγων Διδακτικού - Ερευνητικού Προσωπικού (ΠΟΣΔΕΠ), μέλος του ΔΣ του Συλλόγου

Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας (ΣΠΜΕ).



Μπούτα Πόπη. Επισκέπτρια Υγείας, Πρόεδρος Δ.Σ. εργαζομένων Κέντρου Υγείας Νομού Καρδίτσας,

δημοτική σύμβουλος Καρδίτσας.



Λευτέρης Νικολάου – Αλαβάνος. Χημικός. Ευρωβουλευτής.



Χριστίνα Παναγιωτακοπούλου. Δημοσιογράφος. Εκπρόσωπος του Γραφείου Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ.



Κώστας Παπαδάκης. Κοινωνικός Λειτουργός. Ευρωβουλευτής.



Νίκος Παπαδόπουλος, Επαγγελματίας Ποδοσφαιριστής στον Αστέρα Τρίπολης.



Βάνα Πατρινού. Γιατρός Χειρουργός, Διευθύντρια ΕΣΥ Νοσηλευτικής Μονάδας Μεσολογγίου, Γραμματέας

της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Αιτωλοακαρνανίας, μέλος του ΔΣ του Ιατρικού Συλλόγου

Αιτωλοακαρνανίας Δημοτική Σύμβουλος Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.

Παναγιώτης Πολίτης. Μεταλλεργάτης στη ΛΑΡΚΟ. Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων ΛΑΡΚΟ, Μέλος ΓΣ

της ΓΣΕΕ.



Έρη Ρίτσου, Συγγραφέας – Λογοτέχνης. Κόρη της γιατρού Γαρυφαλιάς Γεωργιάδου και του ποιητή Γιάννη

Ρίτσου. Έχει εκδώσει βιβλία για μεγάλους και για παιδιά, ενώ διηγήματά της έχουν δημοσιευτεί σε

συλλογικούς τόμους, εφημερίδες και περιοδικά στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι

μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Επιτροπής για τη Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη (ΕΕΔΥΕ) και της

Πανσαμιακής Επιτροπής Ειρήνης.

Χριστίνα Σκαλούμπακα.Δικηγόρος, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ). Μέλος της Κ.Εκαι του τμήματος της Κ.Ε. του ΚΚΕ για την ισοτιμία και χειραφέτηση των γυναικών.

Δήμητρα Σταματέλου. Γιατρός – παθολόγος, Επιμελήτρια Β στον Ευαγγελισμό. Οργανωτική Γραμματέας

της Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ). Εργάστηκε για 7 χρόνια στο

Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας ως ειδικευόμενη παθολογίας και στη συνέχεια ως επικουρική γιατρός

στην Α΄ Παθολογική κλινική και στο τμήμα COVID.



Γιώργος Στεφανάκης. Μάγειρας – Διανομέας. Πρόεδρος του Δ.Σ του Συνδικάτου Επισιτισμού-Τουρισμού –

Ξενοδοχείων Ν. Αττικής, μέλος της Γραμματείας του ΠΑΜΕ, του ΔΣ του Εργατικού Κέντρου Αθήνας και

μέλος της Διοίκησης της ΓΣΕΕ.



Γιάννης Τασιούλας. Οικοδόμος, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Οικοδόμων Ελλάδας, μέλος της Γραμματείας

του ΠΑΜΕ και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της Διοίκησης της ΓΣΕΕ.

Τάσος Τόκας. Δάσκαλος Ειδικής Αγωγής, Πρόεδρος της Ένωσης Γονέων Μαθητών Δήμου Ιωαννιτών,

πρόεδρος της Ομοσπονδίας Γονέων Ηπείρου, μέλος του ΔΣ της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Γονέων

Μαθητών Ελλάδας.



Βασίλης Τομπουλίδης. Δικηγόρος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Θεσσαλονίκης.

Ανέστης Τσουκαράκης. Συνταγματάρχης εν αποστρατεία, Πρόεδρος της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας

Αποστράτων Στρατιωτικών (ΠΟΜΑΣ). Επίτιμος Πρόεδρος της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Ενώσεων

Στρατιωτικών (Π.Ο.Ε.Σ.).



Κλειώ Χριστοπούλου. Πτυχιούχος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,

Μέλος του Γραφείου του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ.



Νίκη Χρονοπούλου. Διοικητική Υπάλληλος στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Χημικός Μηχανικός.

Είναι Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μέλος της

Γραμματείας του ΠΑΜΕ και του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ. Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθήνας. Είναι Περιφερειακή Σύμβουλος Δυτικού Τομέα Αττικής.

