Κοινωνία

Ασπρόπυργος: Μυστήριο με σορό που εντοπίστηκε μετά από φωτιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σορός εντοπίστηκε μετά από κατάσβεση πυρκαγιάς σε πρόχειρη κατασκευή.

-

Σορός αγνώστου εντοπίστηκε από δυνάμεις της Πυροσβεστικής κατά την διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε πρόχειρη κατασκευή στον Ασπρόπυργο Αττικής

Ειδικότερα, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στη 1 και μισή το μεσημέρι στην συμβολή των οδών Αγίων Αναργύρων και Νικολάου Γύζη. Για την κατάσβεση της επιχείρησαν 11 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Η νεκροψία-νεκροτομή που θα διενεργηθεί, αναμένεται να δώσει απαντήσεις για την ταυτότητα του θύματος.

Σορός αγνώστων στοιχείων εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε πρόχειρη κατασκευή στην συμβολή των οδών Αγίων Αναργύρων και Νικολάου Γύζη στον Ασπρόπυργο Αττικής. Επιχειρούν 11 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 14, 2024

Ειδήσεις σήμερα:

ΑΑΔΕ - Μύκονος: Ο καλλιτέχνης… στη φοροδιαφυγή και οι συνεταίροι του

Πατήσια: Άγρια δολοφονία άνδρα μέσα στο σπίτι του

Πέραμα: Στο νοσοκομείο 5χρονη που καταγγέλλει σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα της