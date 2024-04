Πολιτισμός

Γιάννης Μαρκαντωνάκης: “Έφυγε” από τη ζωή ο γλύπτης και εικαστικός

Ο κορυφαίος γλύπτης της Κρήτης έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας το στίγμα του στην Τέχνη.

Έφυγε την Κυριακή από τη ζωή ο γλύπτης και εικαστικός Γιάννης Μαρκαντωνάκης σε ηλικία 72 ετών, έχοντας αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμα τους στη Χανιώτικη Κοινωνία και την Κρήτη ολάκερη.

Με σπουδαία προσφορά μέσα από την πολύχρονη καλλιτεχνική του πορεία ο Χανιώτης Γιάννης Μαρκαντωνάκης νικήθηκε από την επάρατη νόσο, έχοντας αφήσει πίσω του μαθητές που τον λάτρεψαν, ιδιαίτερες ερευνητικές μελέτες για την γκλυπτική και τα εικαστικά, σπουδαία μνημεία που κοσμούν και τιμούν σημεία του νομού και την ιστορία του τόπου.

Ο γλύπτης Γιάννης Π. Μαρκαντωνάκης γεννήθηκε το 1952 στα Χανιά. Σπούδασε στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Το 1996 ανέλαβε καλλιτεχνικός διευθυντής του Εικαστικού Εργαστηρίου του Δήμου Χανίων, το οποίο μετείχε στο Δίκτυο Εικαστικών Εργαστηρίων του υπουργείου Πολιτισμού. Έχει βραβευτεί σε δύο πανελλήνιους διαγωνισμούς γλυπτικής: Το 1986 με το 1ο βραβείο για το Μνημείο Αντίστασης της Παναγίας Κεραμειών και το 1996 με το 1ο βραβείο για τον ανδριάντα του Σπύρου Καγιαλέ Καγιαλεδάκη, στο Ακρωτήρι Χανίων. Τον Αύγουστο του 2012 εγκαινιάστηκε στον Χώρο Τέχνης Χανίων, έκθεση 44 εικαστικών-μαθητών του, για να τιμηθούν τα τριάντα χρόνια του ως δασκάλου στην πόλη των Χανίων.

Στο μήνυμα του ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νικόλαος ΚΑλογερής κάνει λόγο για άνθρωπο «…που σμίλεψε με το έργο του και τα κείμενά του, το πολιτιστικό γίγνεσθαι του τόπου μας. Το πρόωρο φευγιό του καθιστά φτωχότερο το Πολιτιστικό Κεφάλαιο της χώρας. Οι εμβληματικές δημιουργίες του, που κοσμούν το χανιώτικο τοπίο και όχι μόνο, θα μας τον θυμίζουν πάντα». Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Χανίων, Παναγιώτης Σημανδηράκης σε συλλυπητήρια ανακοίνωση του, τονίζει πως: «Ο Γιάννης Μαρκαντωνάκης, υπήρξε ένας δημιουργός αφοσιωμένος στον τόπο του, ένα ανήσυχο πνεύμα, ένας καλλιτέχνης πολυτάλαντος και πολυβραβευμένος, που οι δημιουργίες του αποτυπώνουν το χανιώτικο τοπίο καθώς και ηρωικές φιγούρες της ιστορίας μας. Ως καλλιτεχνικός διευθυντής του Εικαστικού Εργαστηρίου του Δήμου Χανίων, άφησε τη δική του πολύτιμη συνεισφορά στα Χανιά ενώ υπήρξε δάσκαλος, και εμπνευστής για τη νέα γενιά της τέχνης στον τόπο μας. Προσωπικά, αποχαιρετώ όχι μόνο έναν σπουδαίο καλλιτέχνη αλλά και έναν ανήσυχο και ενεργό πολίτη που με κάθε ευκαιρία μοιράζονταν, με ανιδιοτέλεια, μαζί μου τις ιδέες και τις αγωνίες του, για τα επίκαιρα αλλά για τα μελλούμενα τους τόπου μας».

Ο Γιάννης Μαρκαντωνάκης υπήρξε για χρόνια συνεργάτης και αρθρογράφος της εφημερίδας Χανιώτικα Νέα με τους δημοσιογράφους και εργαζόμενους της εφημερίδας να δηλώνουν ότι «H οικογένεια των "Χανιώτικων νέων" αποχαιρετά ένα ξεχωριστό φίλο και συνεργάτη που για δεκαετίες τα άρθρα του κοσμούσαν τις σελίδες μας. Από τα "Χανιώτικα νέα" ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του. Επίσης υπήρξε συνεργάτης του Μουσείου Τυπογραφίας αφήνοντας πίσω του «…σφραγίδα ανεξίτηλη και στο Μουσείο Τυπογραφίας, με έργα και ιδέες του να εμπλουτίζουν τη μουσειακή συλλογή», όπως επισημαίνει στο συλλυπητήριο μήνυμα του ο πρόεδρος του Μουσείου Γιάννης Γαρεδάκης. «Το "Μουσείο Τυπογραφίας Γιάννη και Ελένης Γαρεδάκη" αποχαιρετά τον αγαπημένο φίλο και συνεργάτη Γιάννη Μαρκαντωνάκη. Ταυτισμένος με την πρωτοπορία στον χώρο των Τεχνών και βάζοντας την υπογραφή του σε εμβληματικές δημιουργίες για την πόλη των Χανίων, ο Γιάννης Μαρκαντωνάκης αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό, όχι μόνον για την πόλη μας αλλά για τον χώρο του Πολιτισμού γενικότερα… Στη σύντροφό της ζωής του, Ζωή Κολλάρου, στον μοναχογιό του Πέτρο και σε όλους τους συγγενείς και οικείους του, τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια», αναφέρει ο κ. Γαρεδάκης.

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί αύριο Δευτέρα στις 11 το πρωί από τον Ιερό ναό του Αγίου Λουκά. Η σορός του θα βρίσκεται στην εκκλησία από τις 10.30 το πρωί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Εικόνα: zarpanews.gr

