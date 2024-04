Αθλητικά

Απόστολος Τσιτσιπάς στο “Πρωινό”: Ο Στέφανος δείχνει ότι θέλει να φτάσει ακόμα ψηλότερα (βίντεο)

Συγκινημένος ο προπονητής και πατέρας του πρωταθλητή, μίλησε για την τελευταία μεγάλη επιτυχία του στο Μόντε Κάρλο.

Για τη μεγάλη επιτυχία του αθλητή του και γιου του, Στέφανου Τσιτσιπά, να κατακτήσει το τουρνουά Masters του Πριγκιπάτου για τρίτη φορά τα τελευταία τέσσερα χρόνια, μίλησε τη Δευτέρα στο καθημερινό μαγκαζίνο του ΑΝΤ1 «Το πρωινό», ο προπονητής τένις Απόστολος Τσιτσιπάς.

Ο κ. Τσιτσιπάς συνεχάρη τον Στέφανο για την επίδοσή του καθώς, όπως ανέφερε, ήταν συγκεντρωμένος στον αγώνα και είχε άψογη προπονητική συνεργασία μαζί του. «Ήταν χαρούμενος, ίσως πιο χαρούμενος από τις προηγούμενες φορές που κέρδισε. Ο Στέφανος δείχνει ότι θέλει να πάει ψηλά, ίσως και ακόμα ψηλότερα από αυτήν εδώ την επιτυχία. Μόνο εκείνος ξέρει πραγματικά τι έχει να δώσει σε κάθε παιχνίδι, το αποκρυσταλλώνει και το δίνει», επισήμανε, και συνέχισε: «Τα δύσκολα για εκείνον ήταν την περσινή χρονιά, που είχε έναν τραυματισμό. Επηρεάστηκε συναισθηματικά όπως επηρεάζεται γενικότερα ως χαρακτήρας. Τώρα όμως ήρθε πάλι το φως στη σταδιοδρομία του. Το φως που θα του επιτρέψει να πάει ψηλότερα».

Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Τσιτσιπάς αποκάλυψε ότι η σύντροφος του αθλητή του συμπαρίσταται ενεργά στις προσπάθειές του. «Οι αθλητές έχουν πάντα δύσκολο πρόγραμμα και στο πρόγραμμα αυτό έχει τη υποστήριξή της. Αυτό βλέπω εγώ, από εκεί και πέρα δεν ξέρω κάτι άλλο ούτε και παρεμβαίνω, είναι κάτι το οποίο διαχειρίζονται μόνοι τους».

«Εγώ με το Στέφανο έχουμε διαφωνίες φυσικά, όπως συμβαίνει πάντα μεταξύ δύο ανθρώπων, δεν μετατρέπονται όμως σε ρήξεις, αντιθέτως βρίσκεται ένας τρόπος με τον οποίο επιλύονται. Μεταξύ των ρόλων του πατέρα και του προπονητή νιώθω ότι δεν χρειάζεται να “διαλέξω”, διότι καταφέρνω να τα συνδυάζω και τα δύο», κατέληξε.

