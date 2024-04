Αθλητικά

Μέση Ανατολή - Μακρόν: Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Όλοι ανησυχούμε για μια πιθανή κλιμάκωση» ανέφερε ο Μακρόν σε συνέντευξή του

-

Το Παρίσι θα κάνει ό,τι μπορεί για να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν στη Μέση Ανατολή, δήλωσε σήμερα ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν.

«Όλοι ανησυχούμε για μια πιθανή κλιμάκωση» ανέφερε ο Μακρόν σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV και στον ραδιοφωνικό σταθμό RMC, κατηγορώντας την Τεχεράνη ότι αποφασίζοντας να «χτυπήσει το Ισραήλ» από το έδαφός της, προκάλεσε «βαθιά ρήξη».

Σημείωσε ακόμη ότι η Γαλλία πραγματοποίησε «αναχαιτίσεις» ιρανικών πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών με στόχο το Ισραήλ στη διάρκεια της νύχτας από το Σάββατο προς την Κυριακή κατόπιν αιτήματος της Ιορδανίας.

Σε ό,τι αφορά τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε βέβαιος ότι η χώρα του θα διοργανώσει τον Ιούλιο μια «πολύ μεγαλειώδη» τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, παρά τις ανησυχίες για την ασφάλεια και τον κίνδυνο της τρομοκρατίας. «Μπορούμε να το κάνουμε και θα το κάνουμε», είπε στην ίδια συνέντευξή του δηλώνοντας ταυτόχρονα ότι οι γαλλικές αρχές «δεν είναι αφελείς» σε ό,τι αφορά τον κίνδυνο ασφαλείας.

Πρόσθεσε ακόμη ότι οι επιλογές για ένα ‘Plan B’ βρίσκονται ακόμη στο τραπέζι, αν η κυβερνητική αξιολόγηση στο θέμα της ασφάλειας όσο πλησιάζουν οι Αγώνες κρίνει ότι είναι πολύ επικίνδυνο να πραγματοποιηθεί η τελετή έναρξης όπως είναι προγραμματισμένο, στον ποταμό Σηκουάνα.

Ειδήσεις σήμερα:

Εορτολόγιο - 15 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Επίθεση Ιράν στο Ισραήλ: Η “απάντηση” στα drones και το μήνυμα στην Ευρώπη

Γιάννης Μαρκαντωνάκης: “Έφυγε” από τη ζωή ο γλύπτης και εικαστικός