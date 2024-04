Κοινωνία

Άγιοι Ανάργυροι - Γυναικοκτονία: εξιτήριο για τον 39χρονο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εξιτήριο παίρνει από το νοσοκομείο που νοσηλευόταν ο 39χρονος που δολοφόνησε την Κυριακή.

-

Εξιτήριο δόθηκε στον 39χρονο που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την Κυριακή Γρίβα έξω από το Α.Τ. Αγίων Αναργύρων.

Ο άνδρας, νοσηλευόταν στο Τζάνειο Νοσοκομείο, που βρισκόταν με εισαγγελική εντολή από την περασμένη Τετάρτη (10.4.2024), έχοντας πάρει εξιτήριο από το Αττικόν, όπου είχε νοσηλευτεί μετά την προσπάθεια που είχε κάνει στις φυλακές Κορυδαλλού, να αφαιρέσει τη ζωή του, χρησιμοποιώντας τους επιδέσμους, που είχαν τοποθετήσει οι γιατροί στο κεφάλι και τον λαιμό του.

Ο 39χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, θα μεταφερθεί στο ψυχιατρείο Κορυδαλλού όντας σε άριστη παθολογική κατάσταση.

Νωρίτερα, η εκπομπή "Το Πρωινό" του ΑΝΤ1, έφερε στο φως της δημοσιότητας, ένα νέο βίντεο ντοκουμέντο από τη βραδιά της δολοφονίας της Κυριακής, στο οποίο φαίνεται το τι ενέργειες πραγματοποίησαν τόσο οι αστυνομικοί του Α.Τ. έξω από το οποίο συνέβη το στυγερό έγκλημα όσο και του φίλου που τη συνόδευε.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής, αμέσως μετά τη δολοφονία, στο σημείο βρέθηκαν πλήθως αστυνομικών και περιπολικών.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση Ιράν στο Ισραήλ: Η “απάντηση” στα drones και το μήνυμα στην Ευρώπη

Γιάννης Μαρκαντωνάκης: “Έφυγε” από τη ζωή ο γλύπτης και εικαστικός

Κασσελάκης στον ΑΝΤ1: Ο Μητσοτάκης δεν έχει πλατιά λαϊκή βάση (βίντεο)