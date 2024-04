Πολιτική

Καρυστιανού: Η απάντηση για την υποψηφιότητα στις εκλογές

Η ανάρτηση της προέδρου του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών, σχετικά με το αν θα υπάρχουν υποψήφιοι συγγενείς θυμάτων στις ευρωεκλογές.

Απάντηση σε όσους θεωρούν πως σκοπεύει να βάλει υποψήφιότητα στις εκλογές έδωσε η Μαρία Καρυστιανού, με ανάρτηση της στο Facebook.

"Η θέση «να κατέβουμε στην πολιτική για να βοηθήσουμε την υπόθεση μας", αναφέρει η πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων, προσθέτοντας πως "Θα φέρουμε την κάθαρση, όπως ξεκινήσαμε , ως πολίτες που διεκδικούν τα δικαιώματα τους".

Ολόκληρη η ανάρτηση της Μαρίας Καρυστιανού:

Επειδή βλέπουμε και μας καταλογίζονται πολλά…

Δεν ανεχόμαστε καμία πολιτική εκμετάλλευση πια. Επίσης, η θέση «να κατέβουμε στην πολιτική για να βοηθήσουμε την υπόθεση μας», δε μας εκφράζει καθόλου. Απεναντίας το θεωρούμε φθηνή δικαιολογία για καριέρα….

Μια τέτοια θέση δε δικαιώνει τον αγώνα μας. Ειδικά τώρα, που το απόστημα της διαφθοράς γίνεται για μας αντιληπτό στο βάθος του ,μας τοποθετεί απέναντι και μας τροφοδοτεί με πείσμα για τον αγώνα μας . Θα φέρουμε την κάθαρση, όπως ξεκινήσαμε , ως πολίτες που διεκδικούν τα δικαιώματα τους. Οι φωνές 1.350.000 πολιτών ήχησαν πολύ δυνατά στις Βρυξελλες.

Όταν τόσοι άνθρωποι απευθύνονται σε Δημοκρατικούς Θεσμούς, ακούγονται. Η εξυγίανση έχει ήδη αρχίσει….

