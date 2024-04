Κόσμος

Ιμάμογλου: Χόρεψε ποντιακά στην Τραπεζούντα και… “άναψε φωτιές” (βίντεο)

Η απόφασή του να χορέψει τους χορούς των Ελλήνων του Πόντου και οι αντιδράσεις από το κυβερνών κόμμα.

Ποντιακούς χορούς και μάλιστα στην Τραπεζούντα, άλλοτε πολυπληθές αστικό, εμπορικό και πνευματικό κέντρο των Ελλήνων του Εύξεινου Πόντου, χόρεψε ο επανεκλεγείς δήμαρχος Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου, προκαλώντας ενθουσιασμό στο ντόπιο πληθυσμό αλλά και γενικότερα σε πολλούς Τούρκους και Έλληνες που αντιμετωπίζουν θετικά το γεγονός της εκλογής του.

Οι κάτοικοι της Τραπεζούντας υποδέχθηκαν με θέρμη και συγκίνηση τον μεγάλο νικητή των αυτοδιοικητικών εκλογών στην Κωνσταντινούπολη, ο οποίος περιόδευσε σε συνοικίες, προάστια και χωριά της συγκεκριμένης περιφέρειας.

Το γεγονός ότι ο νέος δήμαρχος, ιδιαίτερα δημοφιλής στην Κωνσταντινούπολη όπως προκύπτει από τα εκλογικά του ποσοστά επί δύο διαδοχικές εκλογικές αναμετρήσεις, ενεργεί πολιτικά στην κατεύθυνση της ειρηνικής συνύπαρξης με την Ελλάδα, έχει οδηγήσει πολλές φορές τους πολιτικούς του αντιπάλους από του κυβερνών κόμμα ΑΚΡ να τον αποκαλούν με τον απαξιωτικό για τους ίδιους χαρακτηρισμό “Έλληνας”.

