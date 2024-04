Οικονομία

17 Απριλίου - Απεργία: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μεταφοράς την Τετάρτη

Τι θα ισχύσει για τα μέσα σταθερής τροχιάς. Τι αποφάσισαν οι εργαζόμενοι σε λεωφορεία και τρόλει. Τι αλλάζει στον Προαστιακό. Ποιες τροποποιήσεις ανακοίνωσε η Hellenic Train.

Τη συμμετοχή της στην 24ωρη πανελλαδική απεργία την Τετάρτη (17/4), ανακοίνωσε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς. Αυτό σημαίνει ότι τα υπεραστικά τρένα της Hellenic Train, o Προαστιακός και το Μετρό θα μείνουν ακινητοποιημένα.

Όσον αφορά στα αστικά λεωφορεία αναμένεται να κινηθούν από τις 9:00 ως τις 21:00 λόγω στάσεων εργασίας (από την έναρξη της βάρδιας ως τις 9:00 και από τις 21:00 ως τη λήξη της βάρδιας) που έλαβε το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ.

Σημειώνεται ότι η αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται μετά τις 10:00 ενώ τα τελευταία δρομολόγια θα αναχωρήσουν από τις 20:00 ή νωρίτερα. Κανονικά αναμένεται να κινηθούν τα λεωφορεία στις γραμμές του ΟΑΣΑ τις οποίες έχουν αναλάβει τα ΚΤΕΛ.

Τροποποιήσεις της Hellenic Train

Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η Hellenic Train, λόγω της 24ωρης απεργιακής κινητοποίησης που εξήγγειλε η Γ.Σ.Ε.Ε., στην οποία συμμετέχει και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών (Π.Ο.Σ.), την Τετάρτη 17 Απριλίου 2024, θα υπάρξουν αναστολές και τροποποιήσεις στα δρομολόγια σε όλο το δίκτυο, συμπεριλαμβανομένου και του Προαστιακού.

Ωστόσο, για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, η Hellenic Train θα πραγματοποιήσει τα παρακάτω δρομολόγια με προσωπικό ασφαλείας:

Στο τμήμα Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Αθήνα: 52,53,56 και 57

Στο τμήμα Λάρισα – Θεσσαλονίκη – Λάρισας: 1591,1592,2593,2594,1597 και 1598

Στο τμήμα Πειραιάς – Κιάτο – Πειραιάς: 1300,1305,1318,1323,1326 και 2301

Στο τμήμα Πειραιάς – Αεροδρόμιο – Πειραιάς: 1206,1207,1222,1223,1230 και 1231

Στο τμήμα Αθήνα – Χαλκίδα – Αθήνα: 1532,1535,1550,1553,2530 και 2533

Επίσης, λόγω της απεργίας τροποποιούνται τα παρακάτω δρομολόγια:

Στο τμήμα Πειραιάς-Κιάτο-Πειραιάς:

Την Τρίτη 16.04.2024 οι αμαξοστοιχίες 2302 και 2304 θα πραγματοποιήσουν το δρομολόγιο τους από Πειραιά προς Άνω Λιόσια με τρένο και στο τμήμα Άνω Λιόσια – Κιάτο θα υποκατασταθεί με λεωφορεία.

Στο τμήμα Αθήνα-Χαλκίδα-Αθήνα:

Την Τρίτη 16.04.2024 η αμαξοστοιχία 2534 θα εκτελεστεί από Αθήνα προς Αφίδναι με τρένο και στο τμήμα Αφίδναι – Χαλκίδα θα υποκατασταθεί με λεωφορείο. Επίσης, η αμαξοστοιχία 2539 στο τμήμα Χαλκίδα – Οινόη θα υποκατασταθεί με λεωφορείο.

Η ΠΟΣ – ΜΣΤ ζητά άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού με σταθερή εργασία, επαναφορά των ελεύθερων διαπραγματεύσεων των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, αυξήσεις στους μισθούς για την αντιμετώπιση της κρίσης και του κόστους ζωής, επαναλειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου σε όλη την Ελλάδα, αναβάθμιση του τροχαίου υλικού, πλήρη αποκατάσταση των υποδομών – εγκαταστάσεων που επλήγησαν από τις θεομηνίες (π.χ. Εργοστάσιο Βόλου) και καλύτερες συνθήκες εργασίας παντού.

Απεργούν οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ

Με 50 λεωφορεία και προσωπικό ασφαλείας θα κινηθούν οι αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης την Τετάρτη, λόγω της 24ωρης απεργίας. Κανονικά θα εκτελεστούν τα δρομολόγια των ειδικά διασκευασμένων οχημάτων εξυπηρέτησης των Ατόμων με Αναπηρίες, καθώς και η νυχτερινή γραμμή Ν1 που εκτελεί το δρομολόγιο ΚΤΕΛ – Αεροδρόμιο Νυχτερινό.

