“Ψυχοκόρες“ - Sneak preview: Η Όλγα φεύγει, αλλά δεν ξέρει τι την περιμένει… (εικόνες)

Η δραματική υπερπαραγωγή εποχής, που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και αληθινές μαρτυρίες, αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Τι θα δούμε απόψε στον ΑΝΤ1.

Αυτή την εβδομάδα οι «Ψυχοκόρες», έρχονται από Τρίτη έως και Πέμπτη στις 21:00 για να διηγηθούν τις συγκλονιστικές ιστορίες της Μαρίκας, της Βασιλικής, της Φρόσως και της Δεσποινιώς.

Η σειρά που βασίζεται σε πραγματικά γεγονότα και αληθινές μαρτυρίες, ρίχνει φως στον «απαγορευμένο» θεσμό των ψυχοκορών και καθηλώνει το τηλεοπτικό κοινό.

Σε σκηνοθεσία Μιχάλη Χαραλαμπίδη, πρωτότυπο σενάριο Πένυς Φυλακτάκη και Βαγγέλη Νάση, και με ένα all-star cast, οι «Ψυχοκόρες» αποτελούν την αναπαράσταση ενός βίαιου θεσμού, αλλά και τη ρεαλιστική αναβίωση μιας ολόκληρης εποχής ιστορικών αλλαγών, αλλά και ελπίδας.

ΟΣΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 21:00

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 13

Η Όλγα φεύγει, αλλά δεν ξέρει τι την περιμένει…

Sneak Preview:





Ο Ερμής χρησιμοποιεί τη Βασιλική για τις παρανομίες του και η Μάγια για να χτίσει το πολιτικό της προφίλ. Η Νέλλα βρίσκει το σημείωμα του Τάσου και τιμωρεί σκληρά τη Μαρίκα που λέει πως είναι δικό της. Η Φρόσω βρίσκει έναν φίλο στο πρόσωπο του Μέλιου και η Ευανθία πάει κρυφά στην Αλμπίνα για να μάθει τα μελλούμενα της οικογένειάς της. Ο Αρδίτης πιέζει τον εκδότη του περιοδικού να μάθει ποιος είναι ο αρθρογράφος που καταφέρεται εναντίον του και έχει στην κατοχή του μια φωτογραφία του από μια κρυφή συνάντησή του με ξένους πολιτικούς. Η Νέλλα θα συνοδεύσει την Όλγα στο οικοτροφείο - ή μήπως όχι;

Trailer





Ψυχοκόρες ( αλφαβητικά ) Μαργαρίτα Αλεξιάδη, Ασημένια Βουλιώτη, Μαριάννα Κιμούλη, Άννα Λουιζίδη

Πρωταγωνιστούν (αλφαβητικά) Αλέξανδρος Αντωνόπουλος, Μαρίνα Ασλάνογλου, Νεκταρία Γιαννουδάκη, Πυγμαλίων Δαδακαρίδης, Χρήστος Μαλάκης, Δήμητρα Ματσούκα, Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, Γιούλικα Σκαφιδά

Σενάριο Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης

Σκηνοθεσία Μιχάλης Χαραλαμπίδης

Σκηνογράφος Χρύσα Δαπόντε

Διεύθυνση Φωτογραφίας Γιάννης Φώτου, Βασίλης Κλωτσοτήρας

Μοντάζ Στέλλα Φιλιπποπούλου, Σταύρος Σπανός

Μουσική Σταμάτης Σταματάκης

Concept Γιάννης Εξηντάρης

Καλλιτεχνική Διεύθυνση Φρόσω Ράλλη

Εκτ. Παραγωγοί Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη

Παραγωγή/ Εκτέλεση παραγωγής Feelgood Productions

