“The 2Night Show”: Οι καλεσμένοι της Δευτέρας και της Τρίτης

Τέσσερις καλεσμένους θα υποδεχτεί στο πλατό του “The 2Night Show”, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου τα βράδια της Δευτέρας και της Τρίτης.

Απόψε, Δευτέρα 15 Απριλίου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο πλατό του «The 2Night Show» τον Ηλία Αλεξίου, τον «Αδέκαστο επιθεωρητή» από το «The Chase», που ο δείκτης νοημοσύνης του αγγίζει το 164. Ο Ηλίας Αλεξίου πριν γίνει chaser, κατάφερε να κερδίσει από συμμετοχές του σε τηλεπαιχνίδια σχεδόν 100.000 ευρώ και πλέον το χόμπι του… έγινε η δουλειά του. Γιατί νευριάζει στο «The Chase»; Τι ελέγχει ως Τεχνολόγος τροφίμων; Τι μας προτρέπει να προσέχουμε όταν αγοράζουμε τρόφιμα; Τι λέει για τη γυναίκα της ζωής του και τι θυμάται από τα παιδικά του χρόνια; Τέλος, ο «αδέκαστος επιθεωρητής» δέχεται έναν φάκελο, ο οποίος κρύβει ένα μήνυμα που θα τον συγκινήσει πολύ.

Στην αποψινή παρέα του «The 2Night Show», έρχεται καλεσμένη του Γρηγόρη και η Αναστασία, η νεαρή τραγουδίστρια, που μέσα σε 2 χρόνια έχει καταφέρει να κατακτήσει τις πίστες. Πώς αντιδρά όταν της πετάνε λουλούδια στο πρόσωπο; Έχει βιώσει ανταγωνισμό στον χώρο της μουσικής; Ποια είναι η σχέση της με την Enisa, που όλοι λένε ότι είναι η δίδυμη αδερφή της; Τι λέει για τη Μαρίνα Σάττι και τη συμμετοχή της στην Eurovision; Τέλος, μιλάει για το νέο της τραγούδι «Σιγά το πράγμα», αλλά και για την καλοκαιρινή περιοδεία με την Νατάσα Θεοδωρίδου, που θαυμάζει απεριόριστα.

Δείτε το trailer:

Αύριο, Τρίτη 16 Απριλίου, στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου καλωσορίζει στο πλατό του «The 2Night Show» τη Νόνη Δούνια. Μια γυναίκα «πολυεργαλείο», αφού εκτός από το modeling τα κατάφερε υπέροχα στην υποκριτική, στην παρουσίαση αλλά και στην πολιτική. Γιατί αρνείται να κάνει ανανέωση όρκων με τον σύζυγό της; Πώς βίωσε την εφηβεία των παιδιών της; Με ποια μοντέλα της παλιάς σχολής μιλάει καθημερινά; Τι θυμάται από τα καλλιστεία και γιατί δεν αισθανόταν όμορφη ως μοντέλο; Τι ξεκαθάρισμα έκανε στη ζωή της, όταν δεν εκλέχτηκε βουλευτής στις τελευταίες εκλογές; Γιατί δεν τα παράτησε και έβαλε στόχο την εκλογή της στην Ευρωβουλή; Τέλος, μιλάει για τη συμμετοχή της στην εκπομπή του Κώστα Τσουρού και δηλώνει πως η ειλικρίνεια έχει κόστος στα επαγγελματικά, αλλά και στα προσωπικά της.

Στην παρέα του «The 2Night Show», την Τρίτη 16 Απριλίου στις 24:00, έρχεται καλεσμένος του Γρηγόρη και ο Σάκης Καρπάς των Unboxholics. Ο αγαπημένος YouTuber εξηγεί πώς από τα horror παιχνίδια κατέληξε, μαζί με τον αδερφό του Αλέξανδρο, να δημιουργούν μια horror ταινία. Πόσο καιρό διήρκησαν τα γυρίσματα της ταινίας «Μην Ανοίγεις την Πόρτα»; Ποιο τρομακτικό περιστατικό συνέβη με την Φωτεινή Λεβογιάννη στη διάρκεια των γυρισμάτων και πώς συνδέεται με τον θρύλο για τη «στροφή της νύφης»; Τέλος, μιλάει για το ταξίδι που έκανε με τη γυναίκα του και την κόρη του στην Αμερική και τα απρόοπτα που συνέβησαν στην κακόφημη Αλμπουκέρκη, όπου γυρίστηκε το «Breaking Bad».

Για 8η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«The 2Night Show»: Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στις 24:00

#The2NightShow

