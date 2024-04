Καιρός

Καιρός: Νεφώσεις και δροσιά την Τετάρτη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Που ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Πόσο χαμηλά θα πέσει η θερμοκρασία. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

-

Την Τετάρτη σύμφωνα με την Γενική Πρόγνωση Καιρού Ελλάδος, θα σημειωθεί μεταβολή του καιρού με βροχές και καταιγίδες, πιθανόν πρόσκαιρα τοπικά ισχυρές, αρχικά στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο, και από το απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Σε όλη τη χώρα προβλέπονται νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες, με τοπικές βροχές και, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και από το απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, πιθανό κατά τόπους να είναι πρόσκαιρα ισχυρά. Ευνοείται η μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί στα πελάγη 4 με 6 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι και από τα δυτικά, σε δυτικών διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση σε όλη τη χώρα, και δεν θα ξεπεράσει τους 23 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική ο καιρός θα περιλαμβάνει νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών. Βελτίωση θα σημειωθεί από τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και από τις απογευματινές ώρες δυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, την Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο, θα υπάρξουν νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως τις μεσημβρινές ώρες. Βελτίωση θα δούμε από τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ και από τις απογευματινές ώρες δυτικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη θα σημειωθούν νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 έως 5 μποφόρ και από τις βραδινές ώρες δυτικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και τη Θράκη θα δούμε νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές ή καταιγίδες αρχικά στη δυτική Μακεδονία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανό κατά τόπους να είναι πρόσκαιρα ισχυρά. Βελτίωση του καιρού θα εμφανιστεί τις απογευματινές ώρες στα δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά θαλάσσια παραθαλάσσια τμήματα τοπικά 6 μποφόρ. Από τις απογευματινές ώρες στα δυτικά δυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία έως 20 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία θα έχουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως τις μεσημβρινές ώρες. Βελτίωση θα είναι ορατή το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και από τις απογευματινές ώρες δυτικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά Ελλάδα, τη Δυτική Πελοπόννησο και τα Νησιά Ιονίου περιμένουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα βόρεια σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο είναι πιθανό κατά τόπους να είναι πρόσκαιρα ισχυρά έως τις μεσημβρινές ώρες. Βελτίωση του καιρού θα υπάρξει από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 3 έως 5 μποφόρ και από τις μεσημβρινές ώρες δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και την Κρήτη θα σημειωθούν αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές. Υπάρχει η πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Βελτίωση του καιρού θα παρατηρηθεί από τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και από τις απογευματινές ώρες δυτικοί με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Στα Δωδεκάνησα και τα Νησιά Ανατολικού Αιγαίου θα δούμε αραιές νεφώσεις και κατά διαστήματα πιο πυκνές. Υπάρχει η πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοανατολικοί 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης: Ταμείο 2 δις για την απανθρακοποίηση των νησιών

Ισραήλ - Ιράν: Σχέδιο για χτύπημα στα πυρηνικά

Πειραιάς: Εννέα συλλήψεις μετά την κατάρρευση κτηρίου με θύμα αστυνομικό