Ιταλία: Εστιατόριο κερνάει μπουκάλι κρασί σε πελάτες...χωρίς κινητό!

Ποια η αντίδραση των πελατών του εστιατορίου σε αυτή την πρωτοβουλία. Ποιος ο στόχος της πρωτοβουλίας που πήρανε οι ιδιοκτήτες του εστιατορίου.

Ένα ιταλικό εστιατόριο προσφέρει ένα δωρεάν μπουκάλι κρασί σε πελάτες που εγκαταλείπουν τα κινητά τους τηλέφωνα κατά τη διάρκεια των γευμάτων.

Ο Angelo Lella, ιδιοκτήτης του Al Condominio, ενός εστιατορίου που άνοιξε στη βόρεια πόλη της Βερόνα τον Μάρτιο, είπε ότι στόχος ήταν να ενθαρρύνει τους πελάτες να συνομιλούν μεταξύ τους αντί να κοιτάζουν συνεχώς τα τηλέφωνά τους.

«Θέλαμε να ανοίξουμε ένα εστιατόριο που θα ήταν διαφορετικό από τα άλλα», είπε. «Επομένως, επιλέξαμε αυτή τη μορφή, οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν να απαρνηθούν την τεχνολογία απολαμβάνοντας μια ευχάριστη στιγμή μαζί. Η τεχνολογία γίνεται πρόβλημα, δεν χρειάζεται να κοιτάτε το τηλέφωνό σας κάθε πέντε δευτερόλεπτα, αλλά για πολλούς ανθρώπους είναι σαν ναρκωτικό… Έτσι έχουν την ευκαιρία να το αφήσουν στην άκρη και να πιουν λίγο καλό κρασί».

Οι άνθρωποι θα έχουν την επιλογή να αφήσουν στην άκρη το τηλέφωνό τους, το οποίο θα τοποθετηθεί στο δικό τους κουτί, με κλειδαριά, στην είσοδο. Στη συνέχεια δείχνουν το κλειδί στον σερβιτόρο, ο οποίος τους σερβίρει το μπουκάλι του κρασιού τους.

Οι πελάτες μπορούν επίσης να γράψουν μια κριτική για το γεύμα τους, την οποία αφήνουν στο κουτί. Σε όσους αφήσουν την πιο λαμπερή κριτική θα προσφερθεί ένα γεύμα στην επόμενη επίσκεψή τους.

Περιττό να πούμε ότι με την υπόσχεση δωρεάν κρασιού, το εστιατόριο έχει συμβάλει στο να γίνει τάση μεταξύ εκείνων που θέλουν να συμμετάσχουν στην αποτοξίνωση του κινητού τηλεφώνου.

«Η ανταπόκριση ήταν πολύ θετική», είπε η Lella. «Το ενενήντα τοις εκατό των πελατών επέλεξαν να αφήσουν στην άκρη τα τηλέφωνά τους με αντάλλαγμα κρασί. Είναι πραγματικά όμορφο να βλέπεις ανθρώπους να το αγκαλιάζουν, να μιλούν μεταξύ τους αντί να βλέπουν φωτογραφίες ή να απαντούν σε μηνύματα στο τηλέφωνό τους».

Πηγή: theguardian.com

