Απεργία: Ποιοι δρόμοι θα είναι κλειστοί

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά και κατά περίπτωση, όπου είναι απαραίτητο και ανάλογα με την κίνηση των διαδηλωτών

Έκτακτα μέτρα της τροχαίας θα ληφθούν από τις 09:30’ το πρωί της Τετάρτης στο κέντρο της Αθήνας, για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας λόγω πραγματοποίησης εξαγγελθεισών συναθροίσεων – συγκεντρώσεων και πορείας διαμαρτυρίας σωματείων, φοιτητικών συλλόγων και άλλων συλλογικοτήτων.

Συγκεκριμένα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν σταδιακά και κατά περίπτωση, όπου είναι απαραίτητο και ανάλογα με την κίνηση των διαδηλωτών, σε οδούς περιμετρικά των Προπυλαίων, της Πλατείας Ομονοίας (Πατησίων, Αιόλου κ.λπ.), της Πλατείας Συντάγματος (Όθωνος, Λεωφόρους Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας) καθώς και στους οδικούς άξονες της Πανεπιστημίου και της Σταδίου.

Σε ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ κάνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων να αποφύγουν τη μετακίνησή τους στους ανωτέρω οδικούς άξονες μέχρι την ολοκλήρωση της συνάθροισης – κινητοποίησης.

