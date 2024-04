Life

“The 2Night Show” - Νόνη Δούνια: Οι Ευρωεκλογές και η ανανέωση γάμου με τον σύζυγο της (βίντεο)

Το μόντελινγκ, η προτροπή των πρακτορείων που… «απέκρουε», η στενοχώρια για τη μη εκλογή της, η δύσκολη εφηβεία του γιου της και το νέο στοίχημα.

Τη Νόνη Δούνια υποδέχτηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου στο πλατό του "The 2Night Show" την Τρίτη. Η υποψήφια Ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία αποκάλυψε, μεταξύ άλλων, γιατί αρνείται να κάνει ανανέωση όρκων με τον σύζυγό της, Κυριάκο Μουρατίδη.

"Είμαι παντρεμένη από το 2004, αλλά σε σχέση είμαστε 22 χρόνια. Θέλει ο σύζυγός μου να κάνουμε ανανέωση γάμου, αλλά εγώ δεν θέλω. Θέλει να κάνουμε ένα πάρτι όπως τους είχαμε καλέσει τότε, ζευγαρωμένους όπως ήταν τότε, αλλά δεν γίνεται αυτό. Δεν είχα ονειρευτεί ποτέ γάμο. Δεν ήμουν από τις γυναίκες που ήθελα να βάλω νυφικό.





Αυτό γεννήθηκε γνωρίζοντας αυτόν τον άνθρωπο. Αυτός που το ενέπνευσε. Δεν είναι ότι ξύπνησε το μητρικό μου ένστικτο ή ήρθε η σωστή ηλικία. Ήμουν χορτασμένη με τα νυφικά λόγω δουλειάς. Στα σχέδιά μου υπήρχε ότι θα ήθελα να κάνω οικογένεια αλλά χωρίς να υπάρχει πίεση" είπε αναφερόμενη στον σύζυγό της η Νόνη Δούνια.

Για την καριέρα της στον χώρο της μόδας η ίδια αποκάλυψε: "Καμία δεν έλυσε το πρόβλημα της ζωής της με το modeling. Η Ελλάδα είναι μία πολύ περιορισμένη αγορά. Εγώ το 2004 σταμάτησα να δουλεύω ως μοντέλο και έκανα αποκλειστικά τηλεόραση. Σταμάτησα στο peak μου. Όταν ήμουν στην κορυφή, είπα: τέρμα".

Για το βίντεο κλιπ του Τζων Τίκη και τα λεφτά που πήρε, η Νόνη Δούνια είπε: "Θυμάμαι ότι στο βίντεο κλιπ του Τζων Τίκη ήμουν 19 χρονών, πήρα 150.000 δραχμές. Ο πατέρας μου το βρήκε εξωπραγματικό ότι εγώ για κάποιες ώρες δουλειάς θα πάρω ένα τρελό ποσό, γιατί αυτός ήταν ο βασικός μισθός της εποχής".

