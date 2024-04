Αθλητικά

BCL: Το Περιστέρι πέτυχε μεγάλη πρόκριση στο Βελιγράδι

Πανηγυρισμοί για την ομαδα του Βασίλη Σπανούλη στο Βελιγράδι.

Τεράστια επιτυχία για το Περιστέρι! Με μεγάλο «διπλό» επί της Βόννης (89-77) η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη έκανε το 2-1 επί της γερμανικής ομάδας και προκρίθηκε πανηγυρικά στο Final 4 του Basketball Champions League βιώνοντας την κορυφαία στιγμή της Ιστορίας της.

Το Περιστέρι, την Παρασκευή 26 Απριλίου στη Σταρκ Αρένα του Βελιγραδίου θα παίξει με το νικητή της αναμέτρησης Τενερίφη – Τόφας, ενώ στον άλλο ημιτελικό θα μονομαχήσουν, η Μούρθια με τη Μάλαγα. Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για τις 28 Απριλίου.

Το βράδυ της Τρίτης (16/4) η αθηναϊκή ομάδα ήθελε μόνο νίκη επί γερμανικού εδάφους, τα κατάφερε και παρότι μπήκε στην Β’ φάση της διοργάνωσης με 0-3, σημείωσε τρεις σερί νίκες, πέρασε στην οκτάδα, όπου ολοκλήρωσε την ανατροπή, έχοντας ηττηθεί στο πρώτο ματς από την Βόννη. Πήρε τα δύο επόμενα ματς και προκρίθηκε εμφατικά στην τετράδα όπου κάνει όνειρα ακόμη και για τίτλο!

Κορυφαίος της ελληνικής ομάδας στο χθεσινοβραδινό ματς ήταν ο Τζο Ράγκλαντ, ο οποίος διεκδικεί το βραβείο του MVP του BCL.

Ο Αμερικανός γκαρντ τελείωσε τον αγώνα με 21 πόντους, 5 ριμπάουντ, 8 ασίστ σε 34:39, ενώ τον ακολούθησαν σε απόδοση και οι Ζερμέιν Λοβ (16 πόντοι, 4 ασίστ), Ελάιτζα Μήτρου-Λονγκ (15 πόντοι), Τρέβορ Τόμπσον (14 πόντοι, 11 ριμπάουντ).

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Λίστσκα, Κοζλόφσκις, Σάλινς

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 17-27, 43-51, 62-67, 77-89

ΒΟΝΝΗ (Μουρς): Φλαγκ 6 (1/2 δίποντα, 0/4 τρίποντα, 4/6 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γκρίζελ 7 (3/6 δίποντα, 1/2 βολές, 5 ριμπάουντ), Γουάτσον 8 (2/6 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 4/4 βολές), Φρέι 21 (5/10 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 5/5 βολές), Φομπς 17 (5/9 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 1/1 βολή), Πάπε 2, Κέρκγουντ 2 (1/7 σουτ), Σένγκφελντερ 6 (2), Κένεντι 8 (4/7 δίποντα, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ)

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (Σπανούλης): Μήτρου-Λονγκ 15 (4/5 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 1/2 βολές), Ράγκλαντ 21 (6/7 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 6/8 βολές, 5 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Ντάνγκουμπιτς 2 (0/5 σουτ, 6 ριμπάουντ), Λοβ 16 (4/4 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 8/8 βολές, 4 ασίστ), Πουλιανίτης 3 (1), Κασελάκης 5 (1), Ρένφρο 5 (3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Γουίλιαμς 2, Τόμπσον 14 (6/7 δίποντα, 11 ριμπάουντ), Χουγκάζ 6

