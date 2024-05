Pricefox

Τι να προσέξεις στο στεγαστικό σου δάνειο

Οι ειδικοί του Pricefox.gr δίνουν χρήσιμες συμβουλές προς υποψήφιους δανειολήπτες για απόκτηση σπιτιού.

Η απόφαση απόκτησης στεγαστικού δανείου είναι απόφαση ζωής και θέλει καλή προετοιμασία πριν την πάρεις.

Με αφορμή ότι η αγορά ακινήτων σιγά σιγά αναθερμαίνεται και ο κόσμος ψάχνει να αγοράσει το δικό του σπίτι, το Pricefox, ο νούμερο 1 σύμμαχός σου στην εξοικονόμηση, έφτιαξε έναν απλό οδηγό για να σε καθοδηγήσει στην περίπτωση που θέλεις να αποκτήσεις ένα στεγαστικό δάνειο.

5 πράγματα που πρέπει να ξέρεις πριν κάνεις έρευνα αγοράς στεγαστικού δανείου.

Το ποσό της χρηματοδότησης δε μπορεί να ξεπερνά το 80% της αξίας του ακινήτου. Κάθε τράπεζα προσφέρει διαφορετικούς όρους συμβολαίου. Το πραγματικό κόστος περιλαμβάνει και «κρυφές» χρεώσεις πέρα από το δάνειο. Στη λήξη του δανείου η ηλικία σου δεν μπορεί να ξεπερνά το 75ο έτος. Το ποσό για όλα τα δάνεια σου δεν μπορεί να ξεπερνά το 40% του εισοδήματός σου.

1. Το ποσό της χρηματοδότησης δε μπορεί να ξεπερνά το 80% της αξίας του ακινήτου: Αν δηλαδή η αξία του ακινήτου (η της ανακαίνισης) είναι 150.000€ , τότε η χρηματοδότηση από την τράπεζα μπορεί να φτάσει μέχρι τα 120.000€ . Τα υπόλοιπα 30.000€ που θα χρειαστεί ο δανειολήπτης θα πρέπει ήδη να τα έχει.

3. Το πραγματικό κόστος περιλαμβάνει και «κρυφές» χρεώσεις πέρα από το δάνειο: Η διαδικασία χορήγησης στεγαστικού δανείου είναι χρονοβόρα και περίπλοκη. Πέρα από το μεγάλο χρονικό διάστημα που απαιτεί για την ολοκλήρωσή της, η διαδικασία περιλαμβάνει επιπλέον έξοδα όπως είναι: οι τόκοι υπερημερίας και έξοδα αυτών, έξοδα φακέλου (δηλαδή διαδικαστικά), ασφαλιστικές καλύψεις, εγγύηση, ποινή προεξόφλησης και διάφορες άλλες δαπάνες. Ρωτήστε κάθε τράπεζα τι επιπλέον κόστη περιλαμβάνει η διαδικασία. 6 κινήσεις που πρέπει να κάνεις πριν πάρεις απόφαση. Απόφυγε τη γενικόλογη ενημέρωση. Κάνε σε κάθε τράπεζα τις ίδιες ερωτήσεις. Κάνε μια ακριβή εκτίμηση της τωρινής σου οικονομικής δυνατότητας. Κάνε μια ακριβή εκτίμηση της μελλοντικής σου οικονομικής δυνατότητας. Υπολόγισε μελλοντικά έξοδα που μπορεί να προκύψουν. Βρες λύσεις για αναπάντεχες αλλαγές στη ζωή σου. Εκτίμησε σωστά τις ανάγκες που έχεις. 1. Απόφυγε τη γενικόλογη ενημέρωση. Κάνε σε κάθε τράπεζα τις ίδιες ερωτήσεις: Για παράδειγμα, για να συγκρίνεις τα στεγαστικά δάνεια μεταξύ τους κάνε την εξής ερώτηση: Μου χρειάζονται 150.000€ για το σπίτι που θέλω να αγοράσω. Σε 30 χρόνια, που θα σας έχω εξοφλήσει τι συνολικό ποσό θα έχω πληρώσει; 4. Υπολόγισε μελλοντικά έξοδα που μπορεί να προκύψουν: Μπορείς να προβλέψεις κάποια έξοδα που μπορεί να προκύψουν και να σου στερήσουν την ικανότητα σου αποπληρωμής για ένα σημαντικό διάστημα π.χ. φροντιστήρια παιδιών, φοίτηση σε άλλη πόλη, θάνατος κοντινού προσώπου κ.ά. 4 χρήσιμες συμβουλές Συμβουλέψου έναν ειδικό επαγγελματία. Εάν δεν είσαι σίγουρος για την ικανότητα αποπληρωμής, απόφυγε το δάνειο. Μπορείς να διαπραγματευτείς τους όρους. Μη βασιστείς σε προσδοκώμενα έκτακτα έσοδα. Συμβουλέψου έναν ειδικό επαγγελματία.

Η διαδικασία για να πάρεις ένα στεγαστικό δάνειο είναι περίπλοκη, με σοβαρές νομικές κυρώσεις και παίρνει πολύ χρόνο. Επειδή είναι πολύ σημαντική για την οικονομική σου ευημερία, δεν χωράει μια λάθος απόφαση. Γι’ αυτό καλό είναι να έχεις έναν εξειδικευμένο σύμβουλο να σε καθοδηγεί από την αρχή.

Μη βασιστείτε υπερβολικά σε προσδοκώμενα έκτακτα έσοδα.

Η απόφαση του στεγαστικού δανείου δεν πρέπει να στηρίζεται σε έσοδα που περιμένεις να λάβεις, αλλά ακόμη δεν τα έχεις π.χ. κληρονομιές, κέρδη από επενδύσεις κλπ. Σε περίπτωση που δεν τα λάβεις, τότε διατρέχεις μεγάλο κίνδυνο.



