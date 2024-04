Κοινωνία

Ο ΔΣΑ αποφάσισε δημοψήφισμα για τον νέο Δικαστικό Χάρτη της Αττικής

Ποιες αποφάσεις έλαβε ο ΔΣΑ. Ποιες ημερομηνίες θα απέχουν οι δικηγόροι.

Δημοψήφισμα για τον νέο Δικαστικό Χάρτη της Αττικής , αποφάσισε ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, και παράλληλα, αποχή από τις πολιτικές υποθέσεις στις 22.4.2024 και την ημέρα ακρόασης φορέων στη Βουλή

Το ΔΣ του ΔΣΑ, κατά τη συνεδρίαση της 16.4.2024, διαμαρτυρόμενο για την ίδρυση των πέντε (5) τουλάχιστον περιφερειακών Πρωτοδικείων στην Αττική και στη λειτουργία τους από 16.9.2024 σύμφωνα με τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης για το νέο δικαστικό χάρτη, αποφάσισε :

τη διενέργεια δημοψηφίσματος κατά τον Κώδικα Δικηγόρων (άρθρο 138 παρ. 3) όπως είχε αποφασίσει και τον Ιούνιο του 2018 αντιδρώντας στην νομοθετική πρωτοβουλία της τότε κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ επί υπουργίας Σταύρου Κοντονή για την τριχοτόμηση του Πρωτοδικείου Αθηνών, και την αποχή από όλες τις πολιτικές υποθέσεις τη Δευτέρα 22/4/2024 καθώς και την ημέρα ακρόασης φορέων στη Βουλή.

Το δημοψήφισμα σχετικά με το με αν αποδέχονται οι δικηγόροι Αθηνών την δημιουργία περιφερειακών πρωτοδικείων σύμφωνα με τη νομοθετική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, θα διεξαχθεί με μυστική ψηφοφορία από την επόμενη Δευτέρα 22.4.2024 μέχρι και τη Μ. Δευτέρα 29.4.2024 (οπότε και θα ανακοινωθεί το αποτέλεσμα), τόσο με ηλεκτρονικά μέσα, όσο και με φυσική παρουσία.

Εντός των προσεχών ημερών θα αναρτηθεί ανακοίνωση για τα σχετικά διαδικαστικά ζητήματα.

