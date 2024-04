Κόσμος

Ερντογάν για Ισραήλ: Έχουν ξεπεράσει προ πολλού τον Χίτλερ

Εκ νέου επίθεση εξαπέλυσε ο Τούρκος Πρόεδρος κατά του Ισραήλ.

Πυρά κατά του Ισραήλ εξαπέλυσε ο Τούρκος Πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατά την ομιλία του στη κοινοβουλευτική του ομάδα.





"Έχουν προ πολλού ξεπεράσει τον Χίτλερ αυτοί", δήλωσε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν κατηγορώντας το Ισραήλ για δολοφονία 14 χιλιάδων παιδιών.

Ο Τούρκος Πρόεδρος υποστήριξε και πάλι τη Χαμάς λέγοντας πως είναι αυτό που ήταν το Kuvay-? Milliye (κίνημα απελευθέρωσης) κατά τη διάρκεια του Πολέμου της Ανεξαρτησίας (της Τουρκίας), αναφέρει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου.

Σε ομιλία του στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του, ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ότι "το κόμμα του έχει αγκαλιάσει την παλαιστινιακή υπόθεση χωρίς αμφιβολία" και πως "πληρώσαμε πολύ υψηλό τίμημα γι αυτό".

«Ενώ κανείς στον κόσμο δεν μπορούσε να μιλήσει, βγήκαμε και είπαμε: "η Χαμάς δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση, είναι κίνημα αντίστασης". Από το βήμα του ΟΗΕ αποκαλύψαμε πώς το Ισραήλ βήμα με βήμα κατέλαβε παλαιστινιακά εδάφη. Εδώ το λέω ξεκάθαρα. Η Χαμάς είναι αυτό που ήταν το Kuvay-? Milliye κατά τη διάρκεια του Πολέμου της Ανεξαρτησίας. Φυσικά, γνωρίζουμε ότι το να λέμε αυτό έχει ένα τίμημα. Αφήστε όλο τον κόσμο να μάθει και να καταλάβει», είπε ο Τούρκος Πρόεδρος.

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν πρόσθεσε: «Ακόμα κι αν μείνω μόνος, θα συνεχίσουμε να είμαστε η φωνή του καταπιεσμένου παλαιστινιακού λαού όσο ο Αλλάχ μας δίνει ζωή. Σκοτώθηκαν 14 χιλιάδες παιδιά. Έχουν προ πολλούξεπεράσει τον Χίτλερ αυτοί. Θα υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία της Παλαιστίνης, παρά αυτούς που αγνοούν τους θανάτους 14 χιλιάδων αθώων παιδιών και προσπαθούν να κερδίσουν την εύνοια του Ισραήλ λέγοντας «η Χαμάς είναι "τρομοκρατική οργάνωση"».

Νωρίτερα, ευθεία επίθεση κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσε ο Ταγίπ Ερντογάν, κατηγορώντας τον ότι φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πρόσφατη κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, στις δηλώσεις του μετά το Υπουργικό Συμβούλιο.

