Μέση Ανατολή: Τα σενάρια για την ενδεχόμενη απάντηση του Ισραήλ στο Ιράν

Τα σενάρια για την ενδεχόμενη απάντηση του Ισραήλ σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ. Η επίσκεζη Κάμερον στο Ισραήλ και η τηλεφωνική επικοινωνία, Σούνακ - Νετανιάχου.

Του Ισαάκ Καριπίδη

Όλα τα βλέμματα συνεχίζουν να είναι στραμμένα στη Μέση Ανατολή, αναμένοντας την ενδεχόμενη “απάντηση” του Ισραήλ μετά την επίθεση του Ιράν.

Σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ τα σενάρια αντίδρασης του Ισραήλ είναι τα εξής:

Επίθεση σε έναν ιρανικό στόχο στη Συρία ή το Λίβανο, που βρίσκεται εντός της εμβέλειας των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και των μαχητικών του αεροσκαφών και με μικρό κίνδυνο αναχαίτισης.

Να σαμποτάρει βασικές ιρανικές υποδομές μέσω κυβερνοπολέμου.

Επίθεση σε έναν σημαντικό ιρανικό στρατιωτικό στόχο, π.χ. μια ναυτική βάση.

να χτυπήσει τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, κάτι που επιθυμεί χρόνια, όμως αυτό ενέχει πολλούς κινδύνους και ο ίδιος είναι ένας πολύ προσεκτικός πολιτικός ηγέτης για να πάρει τέτοιο ρίσκο. Όπως σημειώνει με νόημα η εφημερίδα “Times” o Μπέντζαμιν Νετανιάχου θα μπορούσε ακόμη και να, κάτι που επιθυμεί χρόνια, όμως αυτό ενέχει πολλούς κινδύνους και ο ίδιος είναι ένας πολύ προσεκτικός πολιτικός ηγέτης για να πάρει τέτοιο ρίσκο.

Ο Ντείβιντ Κάμερον στο Ισραήλ

Ο υπουργός Εξωτερικών λόρδος Ντέιβιντ Κάμερον βρίσκεται στο Ισραήλ μαζί με την Γερμανίδα ομόλογό του για να συζητήσουν τις περιφερειακές εντάσεις και τη σύγκρουση στη Γάζα. Μεταξύ των άλλων θα συναντηθεί με τον Πρωθυπουργό Νετανιάχου, τον Πρόεδρο Χέρτζογκ και τον Υπουργό Εξωτερικών Κατς. Ενώ αναμένεται να συναντηθεί και με τον πρωθυπουργό της Παλαιστινιακής Αρχής, Μοχάμεντ Μουστάφα.

Σύμφωνα με το Foreign Office κατά την επίσκεψη στο Ισραήλ, θα επαναλάβει το μήνυμα του βρετανού πρωθυπουργού προς τον πρωθυπουργό Νετανιάχου ότι «πρέπει να επικρατήσει η ηρεμία στην περιοχή». Θα τονίσει την υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου για την ασφάλεια του Ισραήλ και θα πει ότι η σημαντική κλιμάκωση δεν είναι προς το συμφέρον κανενός και πως μια τέτοια εξέλιξη το μόνο που θα καταφέρει είναι να βαθύνει την ανασφάλεια στη Μέση Ανατολή.

Ο Λόρδος Κάμερον θα συνεχίσει επίσης να προτρέπει την άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα ώστε να μπορέσει να μπει ανθρωπιστική βοήθεια στην περιοχή και να απελευθερωθούν οι όμηροι. Σύμφωνα με το Foreign Office «το Ηνωμένο Βασίλειο διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανακούφιση του πόνου του παλαιστινιακού λαού και στις διπλωματικές προσπάθειες για την εξασφάλιση της ασφαλούς απελευθέρωσης ομήρων, συμπεριλαμβανομένων των Βρετανών υπηκόων».

Το Ηνωμένο Βασίλειο ζητά συντονισμένες κυρώσεις κατά του Ιράν, το οποίο, σύμφωνα με το Foreign Office, ευθύνεται για τόσες πολλές κακοήθεις δραστηριότητες στην περιοχή, «υποστηρίζοντας τη Χαμάς, στηρίζοντας τη Χεζμπολάχ και υποστηρίζοντας τους αντάρτες Χούθι».

Το Ηνωμένο Βασίλειο θα δώσει πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 3 εκατομμυρίων λιρών στα Ηνωμένα Έθνη και τις υπηρεσίες βοήθειας. Τα χρήματα αυτά θα διατεθούν για τον εξοπλισμό και την υποστήριξη των διελεύσεων για την παροχή περισσότερης βοήθειας στη Γάζα. Η συνεισφορά του Ηνωμένου Βασιλείου εκτός των άλλων θα περιλαμβάνει φορτηγά, ανυψωτικά μηχανήματα, γεννήτριες, και φωτισμό.

Ο υπουργός Εξωτερικών προγραμματίζει να συναντηθεί και με τον νεοδιορισθέντα Πρωθυπουργό της Παλαιστινιακής Αρχής, Δρ Μοχάμεντ Μουστάφα όπου, σύμφωνα με το Foreign Office θα του επαναλάβει την υποστήριξή του στη νέα κυβέρνηση της Παλαιστινιακής Αρχής και στον παλαιστινιακό λαό.

Τηλεφωνική επικοινωνία Σούνακ - Νετανιάχου

Σύμφωνα με την Ντάουνιγκ Στριτ «Ο Ρισι Σούνακ Επανέλαβε τη σταθερή υποστήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου για την ασφάλεια του Ισραήλ και για την ευρύτερη περιφερειακή σταθερότητα».

Με τη σειρά του ο πρωθυπουργός Νετανιάχου «ευχαρίστησε το Ηνωμένο Βασίλειο για την ταχεία και σθεναρή υποστήριξή του ενόψει της απερίσκεπτης και επικίνδυνης επίθεσης του Ιράν το Σάββατο».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός είπε ότι «το Ιράν είχε κάνει λάθος υπολογισμό και απομονώνεται ολοένα και περισσότερο στην παγκόσμια σκηνή, με την G7 να συντονίζει μια διπλωματική απάντηση. Τόνισε ότι η σημαντική κλιμάκωση δεν είναι προς το συμφέρον κανενός και απλώς θα βαθύνει την ανασφάλεια στη Μέση Ανατολή».

Σχετικά με τη Γάζα, ο βρετανός πρωθυπουργός είπε «ότι εξακολουθεί να ανησυχεί σοβαρά για την εντεινόμενη ανθρωπιστική κρίση. Το Ηνωμένο Βασίλειο ήθελε να δει μια τεράστια αλλαγή στην πρόσβαση της βοήθειας στην Γάζα με ζωτικής σημασίας προμήθειες» , ενώ ζήτησε από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό να «ανοίξει νέες οδούς βοήθειας το συντομότερο δυνατό. Παράλληλα ο βρετανός πρωθυπουργός είπε ότι ήταν βαθιά απογοητευτικό που η Χαμάς μπλόκαρε μια συμφωνία το Σαββατοκύριακο που θα είχε σώσει ζωές Παλαιστινίων και θα εξασφάλιζε την ασφαλή απελευθέρωση των ομήρων».