Πολιτική

“Το Πρωινό” - Παπανώτας: Αυτό που παρουσιάστηκε είναι κοπτοραπτική (βίντεο)

Ο Δημήτρης Παπανώτας μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 σχετικά με τις δηλώσεις του, οι οποίες είχαν προκαλέσει αντιδράσεις.

Ο Δημήτρης Παπανώτας, ο οποίος θα είναι υποψήφιος στις Ευρωεκλογές με τον ΣΥΡΙΖΑ, μετά τις αντιδράσεις για τις δηλώσεις στις οποίες φαίνεται να επιρρίπτει ευθύνες στις κακοποιημένες γυναίκες, μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 ''Το Πρωινό''. Πριν από μερικές εβδομάδες ανέφερε σε ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με την έμφυλη βία και την κακοποίηση γυναικών πως μία γυναίκα δεν έχει κανένα πρόβλημα «εκτός αν θέλει να έχει».

Στις αρχικές του δηλώσεις ο κ. Παπανώτας είχε αναφέρει: «Κόψτε την υστερία, γιατί δεν ζούμε στο Ιράν. Ζούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. […] Εγώ δεν βλέπω να έχει πρόβλημα η γυναίκα στην Ελλάδα και γενικά στην ΕΕ κανένα. Εκτός αν θέλει να έχει. Δηλαδή, αν πάρει έναν σατράπη, ο οποίος την κακοποιεί, και δεν μιλάει και κάθεται και το ανέχεται είναι πρόβλημά της. Στις δουλειές μια χαρά τις μεταχειρίζονται, μια χαρά έχουν μισθούς».

Μιλώντας στην εκπομπή '' Το Πρωινό'' σχολίασε και εξήγησε τι εννοούσε με τις δηλώσεις του αυτές και ότι γνωρίζει ποιοι και γιατί του κάνουν επίθεση.

«Είναι κοπτοραπτική αυτό που παρουσιάστηκε» είπε και συνέχισε λέγοντας ότι «Σε αντίστοιχα περιστατικά ήμουν ο μόνος που αντιδρούσε και δέχτηκα και εγώ επιθέσεις.

Τότε όλοι αυτοί δεν ξέρω που ήταν».

Τόνισε επίσης ότι «Είπα ότι επειδή δεν είμαστε Ιράν και είμαστε Ελλάδα αυτά τα θέματα έχουν λυθεί.

Τις περίμενα τις επιθέσεις και θα συνεχιστούν μέχρι τις εκλογές.

Έχω πολύ γερό στομάχι όλοι ξέρουμε ποιοι είναι αυτοί που επιτίθονται».





