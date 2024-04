Πολιτική

Ανδρουλάκης για Κασσελάκη: Στην βάπτισή μου σχηματίστηκε ο ήλιος του ΠΑΣΟΚ

Βέλη εναντίον του Στέφανου Κασσελάκη εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σχετικά με τα όσα είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ για ''θαύμα'' στην βάπτισή του.

Ο Στέφανος Κασσελάκης είπε ότι σχηματίστηκε σταυρός στη βάπτισή του με τον Νίκο Ανδρουλάκη σε συνέντευξή του στο Kontra Channel να «αποκαλύπτει» σχηματίστηκε βγαίνοντας από την κολυμβήθρα.

«Πάμε να ανταλλάξουμε εμπειρίες για τη βάπτισή του και τη βάπτισή μου. Θα μου πει την εμπειρία του που ακούστηκε και γράφτηκε τις προηγούμενες ημέρες και θα πω κι εγώ την εμπειρία μου, που με βαφτίσανε στο Αρκαλοχώρι, στο Ηράκλειο. Σύμφωνα με κάποιες περιγραφές και μαρτυρίες των ανθρώπων που συμμετείχαν, βγαίνοντας από την κολυμβήθρα σχηματίστηκε ένας ήλιος του ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα είχε και πράσινο χρώμα. Πιθανώς γιατί χρησιμοποίησαν αγουρέλαιο» είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Στην συνέχεια αναρωτήθηκε αν αυτή είναι σοβαρή αντιπολίτευση και πρόσθεσε «Αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα. Απαξιώνουν τη συζήτηση και δίνουν δύναμη στη Νέα Δημοκρατία να το παίζει ο σοβαρός κυρίαρχος πόλος. Θέλω ο ελληνικός λαός να κρίνει ποιος έχει επιφέρει ήττες στο σύστημα εξουσίας του κ. Μητσοτάκη. Αποκαλύπτω το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων το καλοκαίρι του 2022, άδειασε το μισό Μαξίμου. Παίρνω την πρωτοβουλία με την πρόταση δυσπιστίας πριν από μερικές εβδομάδες, ξαναφεύγουν δύο του συνεργάτες. Στις αυτοδιοικητικές εκλογές οι δικές μας επιλογές επέφεραν επώδυνες ήττες στο σύστημα εξουσίας του κ. Μητσοτάκη».

«Πρέπει να αποδοκιμαστεί η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας»

«Πρέπει να αποδοκιμαστεί η πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. Πώς αξιοποίησε ο κ. Μητσοτάκης το 41% που του έδωσε ο λαός στις εθνικές εκλογές», είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Ασκώντας δριμεία κριτική στη κυβέρνηση για την ακρίβεια, ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε για υπερτετραπλάσια αύξηση πληθωρισμού στα τρόφιμα στην Ελλάδα τον Μάρτιο συγκριτικά με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για «ακρίβεια που σαρώνει τα πάντα κι έναν πρωθυπουργό τροχονόμο της ακρίβειας» Πρόσθεσε πώς απαιτείται «ισχυρή αποδοκιμασία των πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας που έχουν φέρει νέες ανισότητες, συγκάλυψη, διαφθορά, σκάνδαλα, χάιδεμα στους ισχυρούς. Όσο δεν έχει έναν ισχυρό αντίπαλο ο κ. Μητσοτάκης, -σοβαρό, προγραμματικό-, τόσο θα κλιμακώνεται η αλαζονεία του».

«Τα κίνητρα του κ. Μητσοτάκη που βάζει τον κ. Μπελέρη στο ψηφοδέλτιο, είναι εθνικά ή ευρωπαϊκά;»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης ανέδειξε τη θέση του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ για την υποψηφιότητα του Φρέντυ Μπελέρη με τη ΝΔ. «Ως ευρωβουλευτής αγωνίστηκα να υπάρχει πάντα στον φάκελο της Αλβανίας η προστασία των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας, να υπάρχουν τροπολογίες για τα ιδιοκτησιακά τους δικαιώματα. Έχουμε έναν Πρωθυπουργό, που ένα ζήτημα το οποίο έχει εθνικά χαρακτηριστικά, το χειρίζεται με έναν τρόπο που πρέπει να συζητήσουμε. Τα κίνητρα του κ. Μητσοτάκη που βάζει τον κ. Μπελέρη στο ψηφοδέλτιο, είναι εθνικά ή ευρωπαϊκά; Για εμένα δεν είναι ούτε εθνικά ούτε ευρωπαϊκά, είναι εκλογικά.

Και θα έπρεπε να χειρίζεται αυτά τα θέματα με μεγαλύτερο σεβασμό. Τον κ. Μπελέρη τον έχει ανάγκη η μειονότητα ως δήμαρχο στη Χειμάρρα, αυτή έπρεπε να είναι η προτεραιότητα της κυβέρνησης. Αλλά μπροστά στην προσωπική και κομματική αγωνία του κ. Μητσοτάκη να σταματήσει τις διαρροές προς τα δεξιότερα κόμματα, έκανε αυτόν τον χειρισμό. Για εμένα τα κίνητρα δεν είναι ούτε εθνικά, ούτε ευρωπαϊκά, είναι καθαρά ψηφοθηρικά» σχολίασε αιχμηρά .

Δήλωσε αισιόδοξος για την επιτυχία του ΠΑΣΟΚ λέγοντας πώς θα είναι πολύ καλύτερα στην αριθμητική του πολιτικού συστήματος το βράδυ των ευρωπαϊκών εκλογών, είτε είναι η βάση οι προηγούμενες Ευρωεκλογές είτε οι προηγούμενες εθνικές εκλογές. «Εμένα, όμως, δεν μου φτάνει αυτό, γιατί θεωρώ προτεραιότητά μου να αγωνιστώ να υπάρχει στις 9 Ιουνίου το βράδυ ισχυρή και σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, το έχει ανάγκη ο τόπος και το πολίτευμά μας.Και, δεύτερον, η επιλογή αυτή να συνιστά και κυβερνητική επιλογή στις επόμενες εθνικές εκλογές. Δεν συμβιβάζομαι, λοιπόν, με μια αριθμητική που μπορεί να με βολεύει. Ο τόπος έχει μεγάλες ανάγκες και θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις για να έχουμε το βράδυ της 9ης Ιουνίου μια ισχυρή και σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση», υπογράμμισε ο κ. Ανδρουλάκης.

